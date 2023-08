¿El nuevo Icardi?: Pocho Lavezzi fue traicionado por "un amigo" y lo reventó a piñas

A dos semanas del feroz descargo de Ezequiel Lavezzi contra un enigmático hombre a quien desafió públicamente, se supo el nombre de esta persona que desató su furia.

En su momento, el “Pocho” escribió "La cosa se resuelve como hombres y, si te da, nos juntamos y es nuestro. Los billetes resuelven como cobarde. Te lo dije a vos pero sos una nena que no se hace cargo y manda gente. Yo no corro así que sea como quieras. No te dio para que nos juntáramos. Ahora hacé lo que quieras y como quieras pero que sea en persona y de hombre".

En este contexto, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live a quién Pocho le habría dedicado este tremendo mensaje. “Tengo el nombre del destinatario de ese mensaje y la información que va llegando es mínimamente escandalosa, está todo mal entre estas personas”, comenzó el periodista en su programa.

“Yo hablé con el Pocho de esta situación, le pregunté qué había pasado y para quién iba dirigido ese mensaje, él me dijo lo siguiente: ‘nada, es un tema mío más que nada’, esas fueron sus palabras, pero no lo conté porque era la nada misma”, aclaró el comunicador, antes de revelar el nombre del supuesto destinatario.

“A mí lo que me dicen es que ese mensaje que puso él sería para el empresario Pablo Cosentino, conocido por ser el ex de Daniela Urzi”, reveló. ”Me pasaron datos escabrosos, me dijeron que Cosentino en su momento quiso seducir a Natalia Borges cuando ella estaba en pareja con Lavezzi”, agregó.

“Prefiero no seguir profundizando porque todo lo que me dijeron es fuerte, incluso me comentaron que hace dos veranos se agarraron a trompadas Lavezzi y Cosentino en Uruguay, más precisamente en Punta del Este”, sentenció el comunicador, sin filtro.

El día de furia

Lavezzi tuvo una tremenda discusión con su amigo, el representante de jugadores Pablo Cosentino y le habría dado dado varios golpes..

Una noche, Ezequiel se cruzó con el representante de jugadores en Uruguay, tuvieron una discusión y terminaron a las piñas.

Cosentino le dijo a sus allegados que había tenido un accidente con su moto. Y, por esa razón, tenía marcas en la cara. Sin embargo, lo cierto es que esas marcas eran consecuencia de la pelea con el ex delantero.