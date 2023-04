"El más tacaño": Salió con un hombre que le cobraba todo lo que gastaban y lo anotaba en una planilla de excel

Una tiktoker colombiana contó la historia de su amiga, quien se enfrentó al “más tacaño”, según describió en su video viral.

Se trata de literalmente "el hombre más tacaño del mundo", pues en el video que ya cuenta con más de 138 mil reproducciones, la usuaria @cestepha17 relata cómo su amiga había salido con un hombre que llevaba en un documento de Excel todos los gastos en los que él había pagado, con el fin de cobrarle más adelante.

“No sé qué en qué estaba pensando mi amiga, en la primera cita le dijo ‘¿cómo vamos a pagar?’ Él ganaba tres veces más que ella”, detalló Stephan.

Luego agregó: “Le ofreció ‘la solución de su vida’. Le dijo: ‘Tranquila, no te preocupes. Cuando estés en una situación mejor me invitas’”. Sin embargo, la postura descontracturada duró poco: el hombre comenzó a anotar cada gasto para llevar el registro de la deuda que ella tenía con él.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Stephan precisó que no eran novios ni vivían juntos, por lo que se vio sorprendida al conocer que esta persona llevaba en detalle lo que habían consumido durante cada cita.

Tragos, cenas, conciertos, paseos y hasta compras en locales de ropa. Gastos que parecían regalos pero al final resultaron préstamos. Una relación en la que él, a pesar de poder pagar más que ella y compartir las mismas salidas, en realidad abonaba la cuenta sin perder de vista que estaba “financiando” la parte de la otra joven.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

La indignación de Stephan fue tal que, entre risas, expuso que él incluyó en las planillas una noche que pasaron juntos en un hotel: “Le cobró media cama. Hasta un jugo y un agua”.

En los comentarios, varios usuarios se sorprendieron e indignaron con el accionar del hombre. Una joven indicó: “Ya me da miedo aceptar una ‘invitación’ y que me digan ‘¿cuánto vas a poner?’ Mejor salgo sola y me invito a mi”.

Otra mujer sentenció: “Mejor páguese las salidas con sus amigas, que no le están pidiendo nada a cambio, y hasta le dura más la amistad”.