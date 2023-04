Jey Mammón fue denunciado por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto. Por este motivo, el humorista y conductor, fue dado de baja en La Peña de Morfi.

De esta manera, se baraja a su posible reemplazante y podría ser un reconocido conductor que supo brillar en otras épocas en Telefe.

El nombre en cuestión que planea la producción del canal, sería la de Juan Alberto Mateyko.

Así lo informó el periodista Juan Etchegoyen, en Mitre Live, quien explicó que estarían pensando en el reconocido conductor que estuvo al frente del histórico ciclo “La Movida del Verano” durante los años '90.

“Ustedes saben que a partir de la denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón se abrió un lugar en la conducción para ‘La Peña de Morfi’ y tengo el nombre que intenta cerrar Telefe”, señaló Etchegoyen.

“Es un sueño del canal, me cuentan que es el apuntado y sería una bomba, gusta porque es un icono de la señal a través de la historia, es un conductor que vive en el interior, mucho tiene el programa de eso también, es un tipo federal y la gente lo ama”, agregó.

En este sentido, el periodista agregó: “El conductor que a esta hora es el principal candidato a quedarse con el lugar de Jey es el señor Juan Alberto Mateyko, ¿se imaginan lo que sería su vuelta a la pantalla?”.

Sin embargo, Etchegoyen, remarcó que “desde Telefe me aseguran que lo tantearon y que como te digo es un sueño repatriarlo, Juan Alberto ama ese canal y me dicen que él tiene muchas ganas, yo le escribí pero no me contesto”.

“Ese es el nombre, sería una figura con todas las letras, a mi me encantaría que se dé, la tele necesita de esos personajes históricos que han marcado el medio durante tanto tiempo”, cerró.

QUIÉN ES JUAN ALBERTO MATEYKO

Es un reconocido locutor y conductor de televisión. Comenzó haciendo radio en 1975. Sin embargo, su mayor éxito se dio como conductor de La Movida del Verano, programa que se emitió en Telefe.

A lo largo de su carrera, ganó más de 20 premios Martín Fierro, entre ellos, uno de oro.