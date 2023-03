El periodista Ángel de Brito volvió a hablar del supuesto caso de abuso en el cual fue denunciado el conductor de televisión, Jey Mammón, y reveló nuevos detalles sobre la denuncia de Lucas Benvenuto y el avance de la causa que lo comprometen cada vez más.

Este lunes en su habitual programa de LAM, Ángel de Brito tocó el tema y señaló: "No tenía la madurez suficiente y esto para mí, conocer personas adultas, era normal y estaba naturalizado en mi porque de chico, a los cuatro años, sufrí abusos de todo tipo y ya venía con una vida bastante golpeada a mi edad", comenzó leyendo el conductor.

Y siguió: "Esa noche entramos al boliche como si nada y, en el medio de la fiesta, este chico me lleva con Juan como si fuera un regalo, no había casi nadie en el lugar".

Jey Mammon rompió el silencio y habló por primera vez de las acusaciones en su contra: qué dijo

"Cuando Juan me vio, su cara es algo que no me voy a olvidar. Con 15 años pensé que esa cara había sido una atracción sana, amor. El amor que siempre encontré fuera de mi casa, en las manos equivocadas", continuó diciendo Ángel.

Lejos de terminar, siguió dando más detalles: "Hoy, como adulto, entendí que esa cara era la de un degenerado que pensó que me había perdido y tenía el juguete de nuevo en sus manos porque eso somos las personas que sufrimos abusos".

Luego, Ángel de Brito explicó: "Cuento todo esto que está en la causa de la denuncia original para que vean los hechos".