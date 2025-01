La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habría llegado a su final de forma escandalosa, luego de varios idas y vueltas.

En los últimos meses, el vinculo amoroso transitó altibajos, peleas y cuando todo parecía marchar bien,incluso grabando un documental en Punta del Este, salió a luz una polémica información.

QUIÉN ES LA FAMOSA MODELO QUE ENAMORÓ A MARCELO TINELLI

En el programa Puro Show, se reveló que Tinelli ya se encuentra enamorado de una modelo internacional, lo que sorprendió a sus seguidores. La modelo en cuestión es Chloé Bello, conocida por su trabajo como actriz y modelo.

Según Caro Molinari, Chloé y Marcelo se conocen desde hace tiempo y retomaron su comunicación en medio de la crisis de su relación con Milett. Molinari destacó que Chloé recibió una invitación de Tinelli para Punta del Este, donde comenzaron a verse con más frecuencia, aunque no siempre a solas.

Cuando se le preguntó a Chloé sobre su relación con Tinelli, ella prefirió no comentar al respecto, indicando: "No miro tele, prefiero no hablar de mi vida privada. No tengo nada que ver con este mundo, no quiero hablar". Su respuesta dejó abierta la posibilidad de encuentros amorosos sin confirmarlos explícitamente.

Por otro lado, la situación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli generó especulaciones en las redes sociales. Recientemente, la actriz peruana compartió varias fotos en Instagram donde no aparece Tinelli, lo que llevó a muchos a cuestionar el estado de su relación. La falta de publicaciones conjuntas alimentó rumores sobre una posible separación inminente.