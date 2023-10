Durante su presentación, el reconocido cantante Fernando Ruíz Díaz, aprovechó el escenario para referirse a las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 22. En particular, dirigió duras críticas hacia Javier Milei, el polémico candidato de La Libertad Avanza.

Con un tono contundente, el líder de Catupecu Machu expresó su desacuerdo con las ideas y propuestas del candidato durante la actuación de la banda en el Taragüi Rock , un festival en Corrientes que reunió a más de 16.000 personas.

“Voten a quien quieran, los tres son horribles, pero hay uno que no”, comenzó diciendo el cantante. Enseguida mencionó que tiene una hermana con síndrome de down y agregó: “En la jerga se dice 'mogólico’ y hay un candidato que insulta a la gente diciendo '¿Vos sos mogólico?' Ese chabón puede ser presidente, eh...”

Milei estuvo de gira por el Conurbano Bonaerense y dijo: "Estamos a pocos puntos de ganar en primera vuelta"

“¡Reivindicar la dictadura, no! Es lo último que se puede hacer, serían cuarenta pasos atrás, por todos los derechos que se lograron”, profundizó el artista. Y continuó diciendo: “Tengo una hija de diez años, por todos los derechos que lograron las mujeres, de los cinco candidatos, hay uno que no, por favor”.

También criticó que Milei use en su campaña la canción “Panic Show”, cuya letra habla de un león, el símbolo que eligió el candidato para identificarse. “Encima usa un tema de La Renga, que son amigos nuestros y no les copa una mierda que use el tema de ellos”, enfatizó el líder de Catupecu.

Milei ratificó por qué es "anti Boca" y criticó duramente a Riquelme: "Lo llevaron para..."

También ironizó sobre el discurso del candidato Juan Schiaretti, al precisar: “Soy hijo de una cordobesa y si lo escuchás al de Córdoba pareciera que habla de Nueva York”.