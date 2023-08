A 483 kilómetros de Comodoro Rivadavia, los hermanos Fuentes encontraron un recurso que los invita a soñar con llegar de la Patagonia al mundo a través de un producto natural y de calidad en un mercado que va en ascenso.

Piren Co es un agua mineral extraída de pozo artesiano ―una técnica que produce que el agua suba a la superficie de manera natural por la presión subterránea interna de un acuífero― y en sus primeros meses de lanzamiento ya tuvo grandes resultados.

Recientemente el agua extraída en Río Pico obtuvo la mayor puntuación del concurso belga “Internacional Taste Superior”, un reconocimiento que invita a los hermanos a seguir soñando con este emprendimiento que recién inicia.

“Ya verla en una estantería es un orgullo muy grande”, admite Rodrigo, uno de los hermanos Fuentes. “Nos llevó muchísimo tiempo hacer esta agua porque atrás hay un trabajo enorme para que la botella llegue al consumidor final, y que ahora sea valorada con un premio es un reconocimiento aún mayor, un orgullo muy gigante”.

EMPRENDER Y PROYECTAR

Rodrigo es el hermano del medio de los Fuentes y en diálogo con ADNSUR cuenta que el proyecto comenzó hace seis años luego que Matías decidió comprar una chacra junto a Ariana, su pareja, oriunda de esa localidad.

La idea original era tener animales y un lugar hermoso para poder descansar entre montañas, verde y cordillera. Sin embargo, el agua del arroyo que pasa por el medio del lugar cambió todos los planes.

“Esa era su idea, en un principio querían tener animales y hacer esparcimiento pero donde está la chacra surge un arroyo grande con una agua súper cristalina y rica. Entonces se pensó en analizarla y los resultados arrojaron que es potable y con muy buenas características. Y decidimos crear un agua”.

Así nació Piren Co, que significa ‘agua nieve’ en lengua tehuelche. Se trata de un producto eco amigable con el ambiente con un envase de aluminio cien por ciento reciclable.

Según explica Rodrigo, el agua se capta de la tierra a través de un pozo artesiano, algo único en Argentina y Latinoamérica. “Esa es la diferencia, el agua no se saca directamente del arroyo sino que se capta de la tierra. Somos la primera agua de este tipo en Argentina. La mayoría de las aguas perforan y buscan, pero acá surge naturalmente. Se hace un pequeño pozo y el agua fluye por presión de forma natural, es el proceso más natural para obtener agua de la tierra. Por eso es un agua con muy buenas características”.

Los análisis realizados en el agua indican que Piren Co se destaca por su alto valor en zinc, magnesio y calcio, con un PH de 7,4, lo que le otorga un gran valor a esta agua que no tiene intervención del hombre. Por eso, en sus redes sociales los hermanos hablan de agua creada por la naturaleza y envasada por Piren Co.

Por supuesto que el desarrollo y el proceso de creación no fue tan sencillo como suena. El equipo de trabajo tuvo que instalar una planta desde cero y llevar los servicios a una zona donde la energía eléctrica no llegaba.

“La planta está alejada de la ciudad, a unos 20 kilómetros, y tuvimos que hacer todo el tendido eléctrico. Postes, cables, transformador, todo se llevó hasta la planta para empezar con los galpones. También se adquirió maquinaria y todo lo que conlleva un emprendimiento de este tipo, entre ellos miles de estudios que te permiten envasar agua, fue difícil pero se pudo llevar adelante”.

La planta finalmente se inauguró en enero de este año y en marzo comenzó la producción y distribución, empleando a 10 personas que son oriundas de la zona.

DE CHUBUT AL MUNDO

En la actualidad, el agua se puede comprar en una distribuidora de Comodoro pero también en una cadena de supermercados que recientemente arribó a la zona. Además, se comercializa en algunos puntos de Buenos Aires y Córdoba, y está presente en la cadena internacional de hoteles Hilton; todo en solo cuatro meses de comercialización.

Pero el proyecto ya apunta hacia afuera de las fronteras. La firma ya tuvo un contacto con el mercado de Brasil e inició los trámites para poder exportar el producto a otros países.

Por eso es tan importante el premio por "Sabor Superior" que obtuvo en Bruselas. Las tres estrellas, la mayor puntuación otorgada por el jurado, integrado por 200 chef y sommelier expertos en sabor―certificados por instituciones de primer nivel mundial como Le Guia Michelin y Gaul & Millau― es el reconocimiento a la calidad y sabor de un agua que busca trascender fronteras, el orgullo de estos hermanos que se animaron a emprender, salir de la zona de confort que les da su actividad principal y apuntar a otro camino desde la cordillera chubutense demostrando que hay opciones para esta provincia productora.