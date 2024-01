“Para mí esto es lo mejor que hice en mi vida”, dice Bruno Rondini y la emoción se hace sentir en su voz a través del teléfono. Hace unas horas el actor comodorense debutó en teatro como guionista y realizador independiente.

Para Bruno no es un hecho más, sino un gran paso en su carrera, en la cual cuenta con varios hitos propios: 1. grabó una película que llegó a la pantalla grande y hoy gira en festivales internacionales; 2. participó de una publicidad junto a Lionel Messi y 3. fue contratado para protagonizar una publicidad en Brasil de una reconocida marca de pintura internacional. Sin embargo, a la hora de elegir, Rondini no duda: “esto es lo mejor que hice en mi vida”, dice con orgullo.

La razón es sencilla. “Re de Novios”, que este jueves debutó en el Microteatro de Palermo, es la primera obra escrita por él y por su mejor amigo, el comodorense Tadeo Nuñez.

“Es un sueño poder trabajar con él”, dice Bruno sin vueltas. “Es muy loco porque nos conocemos desde los 6 años, es mi hermano, pero como yo estudio psicología y él odontología, parecía que nuestros caminos se estaban separando y de repente nos empezamos a ver casi todos los días por la escritura. Entonces, poder trabajar con mi mejor amigo y que me haya ayudado a crear esta historia que de alguna forma me involucra, es un sueño”, dice con alegría.

UNA AMISTAD DE POR VIDA

Bruno y Tadeo se conocieron en el Instituto Austral de Enseñanza. Entre lápices y recreos se hicieron amigos y nunca más se separaron. En su archivo, el actor aún tiene fotos de su adolescencia cuando aún vivía en Comodoro y buscaban su propio rumbo.

Por cosas del destino, el camino de ambos estuvo en Buenos Aires estudiando diferentes carreras y hace dos años, la escritura fue el hilo conductor que los volvió a unir.

Primero, a modo de diversión, comenzaron a escribir sketches que filmaban y publicaban en las redes sociales. Sin embargo, el año pasado, en un tiempo en que a Bruno no le salieron propuestas de trabajo, el actor decidió que era momento de intentar escribir su propia obra, ¿y qué mejor que hacerlo con su mejor amigo?

“Había tenido un 2022 en el que grabé mucho, mucha publicidad y otras cosas interesantes. Me quedé en seguir grabando películas, seguir avanzando. Sin embargo, me estanqué un poco. Solo hice dos castings importantes en un año económicamente difícil, donde no había tantas producciones y decidí a meterle mucho a la autogestión. Como no me estaban llamando de ningún lado, dije ‘me voy a escribir para mi proyecto así actúo’, y como con Tadeo habíamos empezado a escribir sketches le dije ‘tengo una obra’ y empezamos”.

“Re de Novios” cuenta la historia de Tadeo, personaje de ficción que tiene una relación con Anto, una chica poliamorosa. Durante varios meses se ven y frecuentan hasta que un día él le pide que sean novios, lo que desata el lado B de cada uno de ellos.

“La obra tiene algo de personal”, dice Bruno con cierta timidez. “Tadeo le pide ser novios y la respuesta de ella abre un lado oculto, que tiene cada uno de ellos, donde el conflicto es ponerse de acuerdo sobre qué tipo de relación están teniendo. Es una situación que tuve yo, poliamorosa, partió de ahí y le fui agregando más condimentos, más ficción. Pero partió de esa experiencia de vida mía y a partir de eso construí una historia con conflictos”.

La obra fue escrita en julio del año pasado con ayuda de las dramaturgas Melisa Freund y Marcela Peidro, y en agosto fue presentada a la preselección del Miniteatro, siendo seleccionada en octubre.

El debut finalmente fue el jueves con cuatro funciones simultáneas de quince minutos, todas a sala llena y ante un público desconocido. “Fue una locura, un flash, que la gente se ría con chistes que hice yo, que craneé con mi amigo, es increíble. De hecho, una chica salió emocionada porque, si bien es una comedia, al final tiene un momento medio triste, pero para mí era impensado hace un año poder tocarle a alguien el corazón con una historia mía. No tiene explicación, es increíble. Mis compañeros de elenco me cargan porque estoy muy fascinado con esta experiencia”.

Bruno y Tadeo están acompañados por Sara Risoglio, la otra protagonista, y Brenda Lem, la directora. Re de Novios se presentará hasta el 2 de febrero, jueves y viernes con cuatro y cinco funciones simultáneamente, siendo parte de la grilla de 30 obras que este mes el Microteatro presentará bajo la temática “porloscelos”.

Bruno está contento, sabe que el recinto alberga actores y escritores de renombre, como Carlos Velloso y Juan Pablo Kolodziej (creador de la serie de Fito Paez), y que puede ser muy importante en su desarrollo profesional.

“Para mi carrera actoral es un gran paso y es una gran vidriera porque hay muchos directores de castings que hacen obras ahí, entonces te da un prestigio y una vidriera importante. Que nos hayan elegido a la primera obra que mandamos es increíble, es muy valorable, porque es teatro independiente. Así que estamos muy contentos”.

Bruno y Tadeo siguen trabajando en nuevas ideas. Saben que en abril presentarán Dese-Arte que fue seleccionada para la grilla de ese mes vinculada al deseo, y en paralelo continúan trabajando en nuevos guiones, ese hilo que volvió a unirlos lejos de casa con un oficio paralelo a sus estudios, que los llevó por otro camino, de las tablas y los aplausos, siempre del lado de la amistad.