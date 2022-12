Su rostro lo dice todo. La euforia de verla por primera vez y saber que su cara aparece junto a la de Lionel Messi, el astro argentino que se consagró campeón Mundial, el logro más importante de este 2022 para el país. Bruno Rondini está feliz, no solo Argentina venció a Francia en una final épica trayendo la copa a Argentina, sino que él dio otro gran paso en la actuación al compartir una publicidad con el 10.

En las últimas horas el joven comodorense subió la publicidad a sus redes sociales y filmó su reacción al verla por primera vez. “Vamos Messi, quedó increíble”, dice con la alegría en su rostro.

Bruno tiene 22 años y actualmente reside en Buenos Aires, donde estudia Psicología y hace teatro. Egresado del Instituto Austral, hace cuatro años decidió irse a capital a estudiar Economía. Sin embargo, lo atrapó el mundo de las tablas y terminó sumergido en los escenarios y el estudio de la mente.

El último año, Bruno fue uno de los protagonistas de las historias de vida de ADNSUR luego que se estrenó “Como copiarse en un examen”, la primera película en la que actúa.

En el filme de Ignacio Sarsfield, que tuvo cuatro funciones en el cine de Buenos Aires, protagoniza a Tomás, uno de los cinco estudiantes que deciden vengarse de un profesor luego que se llevan materias a diciembre; un plan maestro que no sale como estaba previsto.

Lo cierto es que, desde entonces, su carrera se eyectó notablemente y de hacer un casting por mes, pasó a ser uno de los actores frecuentes de los casting de Buenos Aires.

Bruno ya lleva 9 publicidades grabadas en su carrera y hay para todos los gustos. La de ANSES, que incluyó gráfica y apareció en diferentes partes de Buenos Aires; la de Movistar y Tuenti; la de Claro Perú, donde grabó con Luis Advíncula, como así también una para Sancor Seguros, que salió previo al Mundial con un canción reversionada e interpretada en la voz de Nahuel Penissi. Sin embargo, la mejor de todas fue publicada en estos últimos días y lo tiene a él y a Messi como protagonistas.

En diálogo con ADNSUR, Bruno no duda al definir lo que significó para él grabar esta publicidad de YPF. “Fue lo mejor que grabé en mi vida, tiene un gusto especial. Aunque no estaba Messi fue algo muy lindo, y está la posibilidad de que él la vea y me vea a mi, así que es divertido”.

Hincha de San Lorenzo y por supuesto de la Selección, Bruno asegura que participar en casting cada vez le abre más puertas. “Yo vengo haciendo muchos casting todos los meses e hice este como uno más. Estaban buscando chicos del interior y fue un autocasting, donde lo grabás en tu casa y lo mandás. Quedé entre más de 500 personas y a los 12 días me dijeron que había quedado”.

En la previa del Mundial y en plena competencia Europea, la publicidad se grabó en dos escenarios. Uno en Devoto, donde filmó Bruno; y otro en París, Francia, donde grabó Lio.

“Fue algo muy tranquilo y muy lindo. Messi grabó en París, donde le pusieron una pantalla verde, y yo en un estudio. Es una charla mía con él por la promoción de una pelota. Yo le pregunto si me sirve si me cuelgo mucho con el teléfono, y me dice que sí y me voy a jugar con la pelota”.

La publicidad es exclusiva para redes sociales y este jueves, Bruno la subió a su cuenta de Instagram y Tiktok. En un video mostró su reacción al ver la publicidad y compartir un trabajo con Messi, un lujo que muy pocos se pueden dar. Por supuesto, las repercusiones no tardaron en llegar. “Me encantó ver la publicidad. Estoy muy conforme con cómo quedó, fue un flash verme ahí con Messi. Es muy loco y estoy súper contento de que mi profesión me permite de alguna manera interactuar con Messi. Estoy muy contento con la repercusión. Cuando subí el casting a Tiktok recibí un montón de apoyo de gente que no conozco, y ahora confirmé que había quedado y subí la publicidad y también tuve un montón de apoyo de la gente, así que re contento”.

Desde hace un tiempo Bruno viene creciendo en su profesión. Mucha gente lo reconoce por la publicidad de Alba que grabó en San Pablo, Brasil, y ahora seguramente muchos más lo harán por la publi que grabó con Messi, un nuevo paso para este comodorense que recién empieza su carrera y volvió a meter otro golazo de media cancha. Felicidades, campeón.