Son las 7 de la mañana y para Romina parece que son las 10. Está activa, lúcida, rápida y tiene todo listo para iniciar una larga jornada de atención en diferentes consultorios de Comodoro. Serán horas de trabajo, atendiendo, pero también organizando esa gran misión que se puso para el mes que inicia.

Andrián lanzó una campaña provincial de prevención contra el cáncer oral, una actividad que llegará a Comodoro, Puerto Madryn, Dolavon, Esquel, Lago Puelo, Río Pico, Gobernador Costa y Sarmiento. Todo en una semana.

“Para mí esto es equidad”, dice la odontóloga a ADNSUR. “Porque se trata de compartir el conocimiento con otros para beneficios de los habitantes de cada pueblo”.

La odontóloga está entusiasmada con la actividad que realizará junto a otros especialistas. Estará acompañada por Astrid Müller, su compañera en capacitaciones; Juan Martín Pimentel, del Comité de Investigación de Salta; Ignacio Molina, de la misma provincia y Gerardo Gilligan de Córdoba. Juntos recorrerán Chubut concientizando sobre la importancia de la prevención del cáncer oral.

La campaña se realiza en el marco del 5 de noviembre, Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Oral en honor al natalicio del estomatólogo cubano Santana Garay, pionero en la materia.

Cuenta Romina que la actividad tuvo su génesis luego que recibieron una invitación a participar de unas jornadas en Bolivia. “Esto tiene que ver con los tejidos blancos, precánceres, quistes, enfermedades de transmisión sexual y autoinmunes. Si un paciente viene con una patología de base o trasplantados yo me encargo de la boca de esos pacientes. Este año decidimos hacer otra cosa porque nos convocaron para disertar en Bolivia, preparamos una campaña y pensamos ´'¿cómo nunca la hicimos acá'. Y así surgió hacer la campaña provincial de prevención”.

Lo cierto es que hace muchos años Andrián viene trabajando en la prevención del cáncer oral. La odontóloga platense es una de las promotoras de las jornadas que desde 2003 se realizan en Comodoro.

Con esa experiencia y luego de la invitación a Bolivia fue que surgió la posibilidad de realizar la campaña en la provincia y se puso el desafío al hombro.

“Dije, ¿por qué no en Chubut? y comencé a organizarlo. Al principio fue mendigando almuerzos, cenas, alojamientos pero cada vez se fueron sumando más ciudades y pueblos. Vamos a recorrer más de 2500 kilómetros por toda la provincia, desde Comodoro a Esquel".

La campaña comenzará el 14 de noviembre en Comodoro con una capacitación a odontólogos del sector público y privado. Al otro día a la mañana será el turno de Puerto Madryn, donde también habrá actividades con pacientes. Mientras que por la tarde, el equipo llegará a Dolavon.

El trabajo continuará en Esquel con atención de pacientes en un CAPS, y un día después, el 17, llegará a Lago Puelo. Corcovado y Río Pico también serán escenario de la actividad, convocando a otros pueblos cercanos, mientras que el 20, luego de un día de descanso, en medio de las elecciones, será el turno de Gobernador Costa. La gira culminará en Sarmiento, el 21 de noviembre.

“Son jornadas de actualización para odontólogos, pero también para el resto del personal de salud, porque en nuestra provincia no hay odontólogos en todos los pueblos”, explica Andrián.

“La idea es tratar de formar un médico, un enfermero, un agente sanitario o un promotor de salud. También habrá espacios de atención para pacientes para que sepan entender de qué estamos hablando, porque cuando decimos salud bucal también nos referimos a todo aquello que aparece nuevo: una placa, una mancha o una ampolla que el odontólogo general no sabe qué es”.

“En Comodoro, por ejemplo, la prevalencia son las enfermedades de transmisión sexual. A la cabeza está sífilis, HPV, coincidiendo con la prevención nacional y mundial. También encontrás muchos efectos secundarios de la radioterapia o la quimioterapia y después está el grupo de los quistes congénitos, adquiridos y la neoplasia. Las consecuencias son diferentes porque cada boca es diferente según la patología”, explica a modo de docencia.

Para la odontóloga el gran desafío de la campaña es vencer la distancia recorrida, los kilómetros para unir cada pueblo, pero el objetivo es uno solo. “Nuestro logro tiene que ser llegar con el mismo mensaje a la persona que recibió la semana pasada una capacitación en el auditorio de Córdoba que al de Buen Pasto o El Maitén. Nuestro desafío son los kilómetros que tenemos que recorrer para compartir el conocimiento. Si no lo hacemos hacemos ciencia, no medicina, porque para que sea salud tenemos que llegar a todos, después si hay una persona o 10 por lugar no importa, porque el objetivo es compartir el conocimiento”, dice la profesional que encontró su especialidad en una capacitación grupal, como la que ahora va a brindar por todo Chubut.