“Este está loco, ¿De dónde vamos a sacar un avión? ¿Cómo vamos a hacer con la energía?” Para Nico Peroni era imposible la idea de Lucas Heuchet, cuando le dijo que quería que grabaran un set de música electrónica volando en un avión. Se conocen desde los 13 años, sabía que era un fanático de la aviación, pero la idea de conseguir un avión le parecía imposible.

Lo cierto es que finalmente, hubo avión, también música y filmación para la concreción de “Patagonia Wild Sound”, un set que se publicó hace una semana en Youtube y ya suma miles de reproducciones. La idea fue de Lucas Heuchet, pero incluyó todo un trabajo colaborativo que derivó en este gran trabajo que vuela alto.

El músico de Comodoro que tocó con Silvio Rodriguez, La Franela y ahora lanzó su primera canción como cantante con ex músicos de Bersuit y Los Piojos

“Esto lo venimos maquinando con Caro hace tres años”, cuenta Lucas a ADNSUR. “Yo venía hinchando a mi amigo para que ponga el avión, porque no es nada barato una hora de esa clase de avión y se pudo dar”.

Lucas cuenta que le gusta la música electrónica y en su casa, junto a Carolina Carizza, su pareja, suelen mirar set de Dj’s que tocan en diferentes partes del mundo. Así conocieron Cercle, un canal que invita a tocar a Dj’s famosos por lugares exóticos, y pensó: ¿Por qué no hacer algo así en el sur de la Patagonia?

Caro admite que cuando Lucas le contó la idea también le pareció una locura. “Vos estás en pedo, no se puede”, pensó. Sin embargo, él insistió y poco a poco fue vendiendo la idea a cada uno de los protagonistas de esta historia.

El Blender de Chubut: es chef, maestro cervecero y ahora lanzó su propio whisky estilo americano

A la primera que convenció fue a Caro, quien además de ser profesora de italiano, es Diseñadora de Imagen y Sonido y ha trabajado en diferentes películas que se filmaron en la zona. Luego fue el turno de Leandro Murugarren, su amigo del Aeroclub, quien había iniciado su propia empresa de vuelos comerciales, Dosom, y se terminó sumando a esta innovadora propuesta. Faltaba Nico, el encargado de la parte musical, a quien le interesó la idea pero la veía un poco lejana.

Nico lo admite, no veía posible esa aventura. “Cuando vino con la idea dije ‘este está loco de dónde vamos a sacar un avión. Pensé no se va a dar de ninguna manera, pero lo estuvimos hablando durante tres o cuatro meses. Primero dijimos ‘lo hacemos en septiembre’, después en octubre y se iba postergando, el clima tampoco ayudaba y en noviembre era la última vez que venía a Comodoro. Lucas vino con la idea, ya me había mostrado el avión y me mostró un proyecto para juntar fondos. Cuando lo vi dije ‘esto viene en serio, puede quedar muy bueno’.

Dolor en manos, codos y muñecas: las molestias crónicas en adolescentes crecen por el uso del celular y la computadora

DE LA TIERRA A LAS ALTURAS

Nico admite que lo primero que pensó cuando le contaron de tocar en un avión fue hacerlo en un hangar, con el avión atrás o arriba, pero nunca pensó que iba a ser volando los cielos de la Patagonia.

Hace 11 años que es DJ, tocó en diversas partes del mundo y en algunas locaciones raras, como arriba de un barco en el puerto de Montevideo, pero nunca había pensado hacer un set volando en un avión.

Noviembre fue la fecha prioritaria que pusieron para el proyecto. Nico venía a Comodoro y Leandro también estaba disponible. Así, todos los cañones de preproducción apuntaron al anteúltimo mes del año.

Mabel Santana, la histórica docente del Perito Moreno que hoy disfruta sus mañanas en un café donde se reencuentra con el pasado

“Fue increíble cómo se dio todo”, dice Lucas. “Todo el mundo puso su granito de arena y terminó siendo una locura, porque todo esto fue hecho a pulmón. Fue un trabajo de horas que cada uno puso de su lado. Sin saberlo fui el productor porque mi área no es la producción, ni lo audiovisual. Yo tuve la idea loca y llamé a los que saben. Caro sabe de cine, de producción, de edición y consiguió cámaras y Lucas hizo la música y consiguió los equipos”.

Caro admite que lo más difícil fue “juntar todo y hacerlo coincidir con el clima”.

¿Conviene tomar hoy el nuevo crédito hipotecario UVA?: Consejos y factores a tener en cuenta

“Tuvimos mucha suerte porque Nico justo estuvo acá esa semana”, explica en ese sentido. “No pegamos un día lindo, pero pudo cambiar el pasaje y justo tuvimos una ventana y coincidimos todos, incluso Gastón Ramos que también participó en la producción, en la puesta de cámara, porque la idea era agotar el recurso y hacer magia en la edición”.

“La verdad es que estuvo buenísimo porque funcionó todo de diez, la experiencia ayudó para saber que podía salir mal y tuvimos mucha gente que nos ayudó, porque nos prestaron cámaras, GoPros, estabilizadores. Fue un trabajo súper colaborativo, porque los planos de los drones son increíbles gracias a Turismo de Comodoro, Daniel Luchetti, Gustavo e imágenes que nos pasaron de Rada Tilly”.

El vuelo duró casi una hora, despegando desde el Aeroclub de Comodoro Rivadavia y volando la zona. Así, se puede ver el Pan de Azúcar y también Pico Salamanca, además de Rocas Coloradas, el Área Natural Protegida Punta del Marqués, entre otros hermosos paisajes que tiene esta zona de la Patagonia.

Aviones poco habituales sobrevolaron Comodoro: ¿Qué pasó?

Para musicalizarlo, Nico eligió “Organic House”, un género de música electrónica que se destaca por la utilización de instrumentos acústicos, sonidos tribales y tambores rústicos.

El video hace una semana está girando en las redes y “está teniendo muy buena repercusión”, admite el dj. “Como dijo Lucas, se buscó hacer algo muy profesional y Caro se voló con la edición. Así que estamos muy contentos”.

Caro también está satisfecha. “Queríamos mostrar el lugar donde vivimos desde otro punto de vista y las imágenes son increíbles”, valora, coincidiendo con Lucas al decir que arrancaron por la idea más difícil.

Presentaron el proyecto de instalación de una planta solar en la zona sur de Comodoro

Es que el equipo ya piensa ir por más. A modo de broma, Nico dice que quiere tocar en la luna o en una plataforma en el medio del mar. Pero en lo concreto es seguir haciendo música en estos paisajes que enamoran. “Esto es lo que queremos. El objetivo es mostrar las locaciones zarpadas que tiene nuestro alrededor, pero después lo que salga es infinito”, dice Caro. “La idea original es replicarlo en lugares preciosos de la Patagonia o Argentina para hacer música, aviación y paisajes y así vender el turismo”, agrega Lucas. Nos gustaría hacer algo en el verano en Mendoza o Bariloche, pero también puede ser en otros lugares. Si podemos llegar a replicarlo sería buenísimo, pero si alguno de los chicos es contactado por alguien externo para trabajar, también es misión cumplida”.

Guillermo Moreno habló en exclusiva sobre el asado que habrá en Comodoro y el futuro del peronismo

El contador de reproducciones día a día crece un poco más, pero Nico quiere ir por todo y llegar al millón de reproducciones con esta innovadora idea para el sur de la Patagonia, un trabajo que combina música, paisaje y ganas de hacer algo diferente.