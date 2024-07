“Nací en este hospital, mi hijo nació en este hospital y mis hermanos nacieron en este hospital cuando todo esto tenía que ver con YPF… No sé si hay otra cosa que tenga más que ver con mi vida que el Hospital Alvear”, dice Mónica Pinto y refleja de alguna forma por qué el nosocomio de Kilómetro 3 es parte de su vida.

El Alvear, el próximo 26 de diciembre, cumplirá 100 años de historia, un siglo de vida, acompañando a los vecinos de Comodoro Rivadavia. Miles de recuerdos se entrecruzan entre sus paredes, incluso parte de la historia de la ciudad, que permite reflexionar sobre la época grande de YPF, lo que significó la privatización de los 90 y las dificultades que muchas veces tiene Comodoro para solucionar problemas que son de magnitud. Es que, como recuerda Mónica, alguna vez, por los vaivenes de la vida, luego de que fue Sociedad Anónima, el hospital estuvo cerrado, el capítulo más triste de toda su historia.

En la actualidad, el nosocomio vive otros tiempos. Está bajo la órbita de la Secretaría de Salud de Chubut e integra el esquema del Área Programática Sur. Luego de muchos años, está renovado, luminoso y con una estructura moderna que asombra a quienes conocen su pasado más reciente. Mónica lo sabe, ella fue testigo de cada una de estas etapas y escucha los comentarios de quienes llegan al hospital. “Muchos dicen ‘qué lindo que está el hospital. Es luminoso, moderno y tiene buena atención.”

En su caso, comenzó a trabajar cuando tenía 20 años. Recién había terminado la secundaria en el Instituto María Auxiliadora y estudiaba psicología en la Universidad San Juan Bosco. Sin embargo, salió un concurso para ingresar al Hospital de YPF, y no dudó.

En esos tiempos, YPF era el lugar donde todo el mundo quería trabajar. Ella misma, en primera persona, conocía las bondades de la compañía. Es que su padre, Aníbal Pinto, fue empleado de YPF y cuando su madre quedó viuda, con tres chicos a cargo y de muy joven, la empresa la contuvo. Le pagó la pensión de su padre y le permitió quedarse en la casa que años más tarde le vendería.

Eran otros tiempos, YPF era la gran empresa argentina y formaba parte de la vida social, educativa y formadora de la ciudad. Es que para quienes no lo saben, la empresa estatal hizo de todo en Comodoro, desde el Chalet Huergo, hasta el cine que tenía en el Colegio Deán Funes y el edificio del Ceret, que en tiempos pasados era una gran proveeduría donde sus empleados iban a comprar.

Quizás por todo eso, cuando salió el concurso para ingresar al Hospital, Mónica no dudó. “Me presenté y creo que entré porque decidí escribir un acta sobre una jornada de vacunación. Parte de la evaluación era esa, nos pidieron que escribiéramos un acta sobre algo que había pasado y no sé por qué escribí de una jornada de vacunación. Se nota que les gustó e ingresé con varias chicas”.

Mónica recuerda esos días como si fueran hoy y se emociona cuando rememora las palabras que le dijo el entonces administrador del Hospital, Eduardo Touyaa. “Me quedó grabado lo que nos dijo. ‘Este es un lugar de particular atención, porque acá la gente, si no está enferma o tiene un familiar enfermo, no viene. Por eso, a la gente hay que solucionarle los problemas, no agregarle uno más, porque la gente viene cargada de problemas y dolor. Y lo primero que debe encontrar es una sonrisa y buena predisposición’”.

Ella nunca olvidó esas palabras y trató de hacer de los dichos un mandamiento. “Me parece que son aptitudes que se van perdiendo y yo, con lo poco que puedo, lo sigo fomentando.”

Monica comenzó trabajando en la oficina de personal; también fue secretaria de la Junta médica, aquel grupo de personas que se reunía en comisión para trabajar casos particulares por su gravedad o por su condición social. Eran tiempos en que se tomaba nota a mano o con máquina de escribir. Pero muchos la recuerdan por su actual cargo, como secretaria de dirección, lugar al que llegó cuando el hospital aún era de YPF.

Con 65 años, sigue trabajando en el nosocomio y se siente privilegiada por eso. “Lo hago porque me gusta el trabajo, lo hago por afecto, porque tiene que ver con mi vida, el hospital es como una prolongación de mi familia. Hemos pasado momentos difíciles, pero acá estamos. Este hospital es distinto, tiene un mayor cuidado, la gente lo considera especial y lo ve lindo, porque es luminoso, pero creo que va más allá de eso, porque lo más lindo que tiene el hospital es la gente. Uno defiende y quiere las cosas como propias, mucho más que cuando no lo son”.

Recientemente, el nosocomio creó una comisión denominada “Camino al Centenario”, que está trabajando en lo que será la celebración del próximo 26 de diciembre. Por supuesto, están ilusionados con todo lo que viene, saben que no es una fecha más en la historia del Alvear.

“Esperamos los 100 años con ilusión y alegría. Va a ser una gran fiesta para celebrar al hospital y eso nos llena de alegría y entusiasmo. Cuando cumplimos 90 años, yo dije que vamos a llegar a los 100 y fue como un objetivo para mí llegar y acompañar al hospital a cumplir 100 años. Pasaron volando. Son protagonistas elegidos los que van a estar acá cuando el Alvear cumpla 100 años. Escucho a tanta gente que habla de la gente que yo conocí y el esfuerzo que se ponía era tan enorme. Uno lo piensa hoy y le parece imposible que los profesionales se hayan dedicado tanto. Le pusieron su vida, su cuerpo y hasta sus situaciones económicas en favor del hospital Alvear y yo creo que todo eso debe ser reconocido como historia, porque las instituciones no las hacen las paradas, las hacen las personas. Y creo que el hospital se sostiene por el esfuerzo y el amor que la gente les pone”, dice Mónica, ilusionada con este gran festejo del Alvear, su segunda casa.

