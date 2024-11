Tras concluir la primera etapa de la cesión de áreas de YPF en Chubut a manos de Pecom, la expectativa quedó centrada en torno a las definiciones que se esperan por parte de Tecpetrol, que también inició un proceso de salida del bloque convencional que opera desde la década del 90 en esta provincia. Por otra parte, todavía está pendiente lo vinculado a otros bloques, además de la falta de definición de los yacimientos que opera YPF en Santa Cruz.

"Terminé, no hago más declaraciones", respondió Horacio Marín cuando se le consultó, el lunes pasado tras el acto de traspaso de áreas en Chubut, por el bloque que involucra a 10 áreas en el norte santacruceño.

"YPF no podía invertir en todos lados ni seguir como estaba -había dicho antes, en una breve rueda de prensa-. Ustedes tienen que estar contentos de que a la licitación la haya ganado una operadora como Pecom, porque ha sido una compañía muy exitosa, que en un momento dejó de estar y ahora el dueño quiere volver a ser la gran empresa que fue".

La respuesta del CEO no fue por falta de voluntad, sino porque en realidad el bloque que involucra a los campos petroleros santacruceños está en una especie de limbo, tras la negativa del gobierno de Claudio Vidal a formar parte del Plan Andes.

Esto tal vez explica por qué las áreas de YPF en Santa Cruz tuvieron una marcada caída en la producción entre enero y agosto de este año, por encima del declino natural de los yacimientos. Si se compara el volumen de petróleo que YPF extraía en agosto de este año contra enero, la merma alcanza el 11,4%, por encima del promedio de caída de las demás áreas en el norte santacruceño, que se ubicaron en el 9%.

En Chubut también se registró una baja pronunciada, en el mismo período, en las áreas de YPF, alcanzando un 15% de caída, profundizada en este caso por el temporal de nieve que afectó gravemente la producción, sobre todo en Manantiales Behr. Sin embargo, la inserción de Pecom como nuevo operador plantea el objetivo de empezar a atenuar esa curva de declino, mientras que en Santa Cruz, lamentablemente, seguirá pronunciándose.

Por lo pronto, hubo otro indicio esta semana de que aún no se vislumbra una definición para las áreas santacruceñas. Es que la propia compañía confirmó que está en negociaciones por 7 áreas de Tierra del Fuego, en la cuenca Austral, que no habían ingresado en esta primera etapa del Plan Andes. Ese anuncio contrasta, una vez más, con el 'stand by' de la parte sur del golfo San Jorge.

LOS MOVIMIENTOS SOBRE EL TORDILLO

En el reacomodo del mapa petrolero de la cuenca San Jorge en general y del chubutense en particular juega también la situación de las áreas operadas por Tecpetrol, que está en un proceso de recepción de ofertas para desprenderse de la concesión encabezada por El Tordillo, pero conformada además por La Tapera y Puesto Quiroga.

Desde la cartera de Hidrocarburos de Chubut ya se habló con entusiasmo del interés despertado por estos activos, por un importante número de empresas que habrían presentado ofertas al grupo Techint, en su carácter de operador de la concesión.

Sin embargo, el marco de confidencialidad que rige sobre esas negociaciones impide conocer a ciencia cierta cuáles fueron las empresas interesadas y también qué decisión tomará la concesionaria, que debe comunicar esto al gobierno provincial.

Más allá del hermetismo, circulan nombres de empresas que habrían pedido condiciones o expresado interés, en algunos casos con ofertas concretas, tal como ya anticipó esta agencia semanas atrás.

Entre esos nombres, aparecieron en versiones que circulan en el sector los de Capsa y Pecom, por haber pulseado fuertemente en la licitación por las áreas de YPF, por vislumbrar oportunidades en el área convencional que ya no son registradas por las operadoras más grandes.

EN BUSCA DE 'REVANCHA'

Hubo dos testimonios, en el marco de la reciente Expo AOG organizada por el IAPG en Neuquén, que pusieron el foco en los campos maduros. Uno fue el de Gustavo Astie, CEO de PECOM, ya mencionado por esta agencia en un informe anterior, cuando habló de la posibilidad de duplicar la producción en algunos yacimientos de Chubut, utilizando la técnica de recuperación terciaria, con determinadas condiciones.

Otra mención de interés sobre este tipo de yacimiento fue la de Federico Decechis, directivo de la firma Aconcagua Energía, quien en declaraciones al sitio ‘Más Energía’ reconoció el interés de esa compañía por los bloques convencionales. En ese marco, explicó que el negocio petrolero en el país se está dividiendo en dos grandes grupos: el de alta rentabilidad, centrado en Vaca Muerta; y el de media y baja rentabilidad, con foco en las áreas maduras, de los que hay 60 yacimientos en todo el país, pero que en Chubut tienen un atractivo especial.

“Nosotros participamos del proyecto Andes de YPF, pero evidentemente nuestros colegas vieron un valor mayor al que veíamos nosotros y nos han ganado en buena ley”, dijo el ejecutivo en aquella entrevista, sobre el interés que tuvo por Escalante-Trébol. Según pudo saber ADNSUR en forma extraoficial, la compañía va en busca de la ‘revancha’, con una oferta concreta, por las áreas de Tecpetrol. Incluso se mantendría también el interés por la eventual apertura de las áreas santacruceñas.

Entre los nombres aparece también el de una empresa de capitales provinciales, de nombre AZRUGE, que según trascendió en círculos petroleros formuló una oferta concreta por las áreas de Tecpetrol.

También se mencionó al grupo Neuss, que ya desembarcó en áreas petroleras marginales, que hace un par de años fueron traspasadas por YPF y de las que esta empresa se hizo cargo a mediados de este año, luego de un paso con poco éxito por parte de la firma Capetrol.

EL MERCADO EXTERNO DA UN ‘PREMIO’ ADICIONAL AL CRUDO DE CHUBUT

El atractivo que todavía seguirá generando el petróleo producido en San Jorge es la inserción en el mercado interno, por su utilización para la mezcla en el sistema de refinación y elaboración de combustibles, como también en el mercado externo.

Según datos parciales de la cartera provincial de hidrocarburos, en los primeros meses de este año se exportaron unos 7,1 millones de barriles, por un monto total de 574,2 millones de dólares. Esa marca se eleva a 800 millones de dólares cuando se evalúan los datos del INDEC para el primer semestre, con un incremento de la exportación de petróleo chubutense en un 28% sobre igual lapso del año pasado.

Si se compara con Neuquén, la cifra queda por debajo, ya que el crudo de Vaca Muerta alcanzó ventas externas por 1.400 millones de dólares, con un crecimiento del 60%. Aun así, el atractivo adicional que ofrece hoy San Jorge es que el precio del crudo Escalante resulta superior al de Vaca Muerta, por su bajo contenido de azufre y la demanda que genera su característica de mayor densidad, para ser mezclado con los livianos, tanto en el mercado interno como en el externo.

“Hoy en día el petróleo Escalante es muy demandado -dijo el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, en diálogo con el programa ‘Sin Hilo’-. Cuando yo empecé a trabajar, tenía una penalización de 8 dólares, o sea la cotización internacional y un descuento. Hoy está en paridad, o incluso a veces tiene un premio de un dólar por sobre el Brent”.

Factores del mercado internacional, como la sobreoferta del crudo liviano de Estados Unidos y la salida de petróleos pesados por sanciones, como el de Venezuela o Rusia, explican ese mejor posicionamiento del petróleo de esta región, según precisó el funcionario.

Obviamente que esto no alcanza para equiparar a Neuquén, menos aún cuando se cumpla la meta anunciada por Horacio Marín, repetida el lunes en el acto realizado en la base de Escalante-Trébol, con su objetivo de exportar 30.000 millones de dólares desde el año 2030, provenientes de la formación Vaca Muerta.

Sin embargo, los volúmenes que ofrece Chubut resultan más que atractivos para la escala económica de las empresas que pugnan por jugar el ‘torneo’ de los campos convencionales, definidos desde esta columna mediante una figura futbolera como el “Nacional B”, porque es indiscutible que la Liga Premium se juega en Vaca Muerta.

No será la ‘Champions League’, pero seguirá moviendo pasiones más que entendibles y bienvenidas, sobre todo si los objetivos pasan por la producción de petróleo o gas y no por la mera especulación inmobiliaria, como dijo el gobernador en el acto desarrollado el lunes 28 de octubre.