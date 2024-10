Este domingo comenzó "Al Mar en Primavera": ¿qué actividades pueden realizarse en Comodoro?

De la mano de Comodoro Turismo, “Al Mar en Primavera”cuenta con una serie de actividades para toda la familia, donde los emprendedores turísticos locales ofrecen sus servicios mediante experiencias de kayak, natación y Stand Up Paddle (SUP).

Según informaron, para todas las actividades del programa se contó con una inscripción previa y pago de las mismas a cada emprendedor. Esta iniciativa busca fortalecer la economía local y promover el turismo en cuanto a las actividades náuticas, impulsando a sus emprendedores y en línea con los ejes Activa y Natural, correspondientes al Plan Pioneros 2030, que busca posicionar a nuestra ciudad como destino turístico.

“Al Mar en Primavera” cuenta con el acompañamiento del servicio de Guardavidas de Comodoro Deportes y el stand de promoción y asistencia de la Secretaría de Salud Municipal. La jornada tiene la presencia de un DJ en vivo y un animador que guiará varias de las actividades programadas. Además, los paradores de la Costanera ofrecen descuentos especiales en su oferta gastronómica, brindando la oportunidad perfecta para disfrutar de opciones gastronómicas frente al mar.

Informes e inscripción

En esta oportunidad, participan del mismo los emprendimientos de Kai Sup, Que Fluya, Ninfa, Nadadores del Golfo y Remeros del Golfo junto a Kinautic. Para ello, se podrá consultar las respectivas tarifas a través de los siguientes contactos:

Stand Up Paddle

- Kai Sup: 2974009985 (Sabrina)

- Que Fluya: 221 5086322 (Wilmer)

SUP Yoga

- Ninfa SUPYoga: 3513321359 (Nerina)

Nado

- Nadadores del Golfo: 2975090061 (Ezequiel)

Kayak

- Remeros del Golfo + Kinautic: 2974253071 (Gabriel)

Además, habrá sorteos y stands de emprendedores locales que ofrecerán a la venta una variedad de insumos para actividades náuticas tales como Charka (indumentaria para playa, actividades outdoor) y Del Muster (mallas de carbón, gorros).

Cronograma

9:30 Acreditaciones

10 a 11: SUP Yoga Primaveral - Ninfa

11 a 12: Travesia SUP - Que Fluya! + Kai SUP Patagonia

11:30: Acreditaciones Nado y Kayak

12 a 13: Travesia Nado - Nadadores Del Golfo + Kinautic Kayak - Remeros Del Golfo

14: Sorteo y cierre

