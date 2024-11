Un tifón, con ráfagas de hasta 230 kilómetros hora, lluvia y una intensidad que asusta. Son días de alerta en Taiwán, pero al otro lado del teléfono a Brenda Hessen se la escucha tranquila. “Es complicado, es el más fuerte en 28 años. Acá en Taipei hay ráfagas fuertes, pero no es tanto como la costa este donde afectó el ojo. Aunque una está un poquito acostumbrada porque somos de Comodoro”, dice con serenidad.

Brenda es Patagónica, nació en Comodoro, vivió toda su vida en Rada Tilly y hasta hace unos meses estaba radicada en Buenos Aires, la ciudad que eligió para estudiar licenciatura en Criminalística.

Cuenta que a los 13 años ya sabía lo que quería ser, aunque en el camino hubo dudas. Pensó en abogacía, en periodismo, pero prevaleció aquello que alguna vez había pensado.

“Me gustaba mucho la parte de criminalística y siempre fue eso. Al principio uno lo conoce por las películas, después me fui interesando más en lo que era la investigación, la resolución de casos y seguí firme con la idea. El año pasado egresé del Instituto de la Policía Federal”.

Brenda siempre pensó que iba a graduarse y comenzar a ejercer. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Hace cuatro años, conoció a Javier, un periodista español que trabajaba en Buenos Aires. Se pusieron de novios y el último año, la agencia para la que trabaja le ofreció radicarse temporalmente en Asia.

Con Brenda habían hablado la idea de vivir un tiempo en el exterior, vivir la experiencia de migrar para conocer y sintió que era el momento de hacerlo. “Lo veníamos hablando y consideré que para esta etapa de mi vida estaba bueno vivir esta experiencia. Yo tengo muchas ganas de ejercer, pero esto surgió ahora y nunca se sabe si va a volver a surgir. También estoy aprendiendo un idioma, estoy nutriéndome de conocimiento, así que aprovechamos y vinimos”.

Para ir a Taiwán, Brenda decidió aplicar a una beca que la Oficina Cultural y Comercial de Taipéi ofrece en Argentina para estudiar chino. Con esa beca pudo viajar y una vez allá decidió seguir estudiando.

“La verdad que estoy muy cómoda. Voy tres horas todos los días, quince horas semanales, porque es un curso intensivo de chino, así que estoy a fondo con eso. Son muy estrictos, muy exigentes, está muy bueno porque uno enseguida le agarra el ritmo, pero si te perdés te perdiste. Es bastante acelerado todo, pero muy completo”.

A Brenda le sorprende lo meticuloso que es el programa de estudios, los tiempos estrictos de clases y el dictado de cada asignatura. En su curso tiene compañeros asiáticos, algunos de Estados Unidos y otros de otros lugares, una verdadera experiencia cultural.

El contraste es grande, no solo en el ámbito educativo, sino también social y el ritmo que lleva la ciudad. Es que a diferencia de lo que uno puede imaginar, Taipéi es una ciudad muy amigable para vivir.

“Es una ciudad muy cómoda”, cuenta Brenda. “Como experiencia para venir a vivir a Asia es muy lindo porque es un cambio muy fuerte. Uno se imagina ciudades inmensas, con millones de gente y en eso Taipéi es muy agradable. Me sorprendió la tranquilidad que llevan, lo hospitalarios que son, no me imaginaba eso. Lo pude percibir cuando estuve haciendo las gestiones de visado. Pensé quizás son ellos… pero en realidad son super hospitalarios, eso me gustó mucho”.

“Otra cosa que me llamó mucho la atención son los medios de transporte, son muy eficientes, acá nunca llegás tarde, si llegás tarde es porque te quedaste dormido, pero nunca te va a fallar un horario, un colectivo, un subte”, agrega.

Ella también lo dice “el contraste es muy grande, en ningún momento te sentís agobiado”, reflexiona al pensar en la dinámica de Buenos Aires y todo lo que implica vivir en esa gran ciudad argentina. “Eso es otra cosa que me da mucha tranquilidad acá. Caminar en la calle, volver de noche, estar tranquila, no sentís ese peligro que muchas veces me ha pasado en capital por la vorágine que hay”.

Por supuesto, Brenda extraña su tierra y sus afectos. Su cumpleaños fue hace poco y la distancia esta vez se hizo mucho más grande. “Se extraña bastante y era la primera vez que estaba lejos. Uno está un poquito acostumbrado porque ya estaba en Buenos Aires, pero esto es otra magnitud. Se extrañan los domingos, los fines de semana, algún feriado, el juntarte a tomar mate o una pavada, como cuando tengo que fraccionar matemáticamente la yerba, porque se consigue acá, pero es mucho más cara. Se extrañan las cosas chiquitas, los detalles, el día a día no tanto porque la comunicación hace que uno esté”.

Por supuesto, más allá de los afectos, Taipéi siempre tiene algo para sorprenderla. Desde la forma de vida hasta los mercados nocturnos donde se encuentran exquisitos platos que más de una vez los salvaron de quedarse sin cena.

“Los horarios son distintos. Acá cenan a las 6 de la tarde, pero nosotros seguimos cenando a las 9 de la noche. Nos ha pasado de salir a comer y que las cocinas de los restaurantes estén cerradas y terminamos comprando una vianda en un lugar cualquiera, porque muchas veces cierran muy pronto los restaurantes. Con el almuerzo pasa lo mismo. Almuerzan a las 11:30 de la mañana”.

“Otra cosa que me sorprende es lo sustentable que son, lo conscientes que son. Por ejemplo, acá tienen un sistema de tirado de basura, en que viene el camión todos los días y vos tenés que separar plástico, cartón y basura orgánica. Va todo religiosamente separado. También tenés estaciones de alquiler, donde podés alquilar un vaso de café para tratar de reducir el consumo de plástico. Además, es muy difícil encontrar un cesto de basura en la calle. Es increíble lo sustentable que son”.

En tiempos de redes y viajes, Brenda decidió compartir su aventura con otros y creó una cuenta de Instagram donde muestra la vida en Taipéi. Admite que fue una decisión para motivarse a conocer lugares, no caer en la rutina y seguir teniendo ojo de turista.

“Es una forma de motivarme a ir conociendo lugares y disfrutar el lugar, porque uno nunca sabe cuándo va a volver a vivir acá. El hecho de tener el Instagram me motiva a hacer planes y mostrárselo a la gente y que conozcan conmigo estos lugares nuevos. Lo que puedo voy haciendo, porque voy grabando y de poquito voy editando”.

Así fue mostrando cómo se vivió el Día Nacional de Taiwán y cinco lugares que se deben conocer en caso se visitar ese país, desde el Parque Fuzhou Han, el Muelle de Pescadores y Playa Shalun y el Mercado Nocturno Ningxia, que ofrece tradicionales platos de Taiwán.

Lo cierto es que está aventura recién comienza para Brenda. Hace 9 meses está en el país y no tiene fecha de retorno. Hoy es seguir estudiando, conocer la cultura y compartir con otros un pedacito de este país, donde la vida es muy distinta.