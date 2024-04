“Generalmente todo empieza con dolor”, dice Matías Sala. El médico, traumatólogo y cirujano especialista de mano y miembro superior, sabe de lo que habla. Desde 2018 integra el servicio de Ortopedia y Traumatología Integral de Clínica del Valle y también ese sector específico del Hospital Regional.

A diario, Sala ve a pacientes con diversas patologías en sus manos y es consciente que hoy muchas están relacionadas al uso del celular y la computadora. Es que estos dispositivos cambiaron nuestra forma de comunicarnos, movernos y hasta educarnos, pero también representan nuevos desafíos y generan algunas complicaciones. Las dolencias, precisamente son una de ellas.

“Ya sea en los dedos, en el codo o la palma de la mano, todo empieza con dolor”, dice el médico ante la pregunta de ADNSUR. “Normalmente el dolor se da luego de una actividad repetitiva prolongada, pero se ve mucho en gente que trabaja, que tiene que hacerlo desde el teléfono y también en chicos que pasan muchas horas jugando, viendo videos o realizando cuestiones digitales. Todo eso repercute”.

Sala asegura que los pacientes suelen llegar con un dolor puntual que luego se expande a otras zonas del cuerpo. Para entenderlo, dice a modo de ejemplo: “es muy común el paciente que dice ‘me empezó a doler el dedo, después empezó la muñeca, el codo y ahora me duele hasta el hombro’”.

“Nosotros siempre les decimos lo mismo: ‘te puede llegar a la espalda, porque en realidad uno lo que hace es empezar a compensar. Al no poder hacer fuerza con ese tendón porque duele, empezás a hacer fuerza con otros grupos musculares’”.

Lo cierto es que siempre existieron estas patologías. La diferencia es que hoy afectan a personas cada vez más jóvenes. “Los libros básicos hablan que el túnel carpiano se da en gente mayor de 50 años, que generalmente es degenerativo y lo mismo pasa con otras patologías, pero hoy cambió el rango etario”, grafica Sala. “Los pacientes que vemos son gente de entre 20 y 50 años, en edad laboral plena y que uno no espera que tengan esta patología. Hace poco me pasó que operé a una mujer de 35 años y su hija de 16 tenía mucho dolor en los pulgares. Cuando vino me di cuenta que tenía un síndrome de sobreuso. No hace actividad física, no tiene antecedentes patológicos ni antecedentes metabólicos, que es otra causa de tendinopatías, pero en el examen se veía que hay un uso muy grande del teléfono. Esa es la causa”.

Aldo Ledesma, quien también integra el Servicio de Cirugía de Mano Patagónica que funciona en Del Valle, coincide con Sala: “Cada vez se ven pacientes más jóvenes que llegan a la consulta por este tipo de dolencias. Por eso es bueno que la comunidad sepa, que preste atención y cuando tenga algún dolor pueda consultar a un especialista para ver qué respuesta obtiene, porque con cualquier dolencia de la mano hay algo que está mal, algo que se puede hacer y si se agarra a tiempo, mejor”, dice el médico, quien es el primer especialista de mano que se está formando en Comodoro.

¿CUÁNDO ES SÍNDROME DE SOBREUSO?

Cuando hablamos de Síndrome de sobreuso nos referimos a las lesiones que se producen en los tejidos blandos como consecuencia de movimientos repetitivos en diferentes regiones o segmentos del cuerpo. En este caso, hablamos estrictamente de patologías asociadas al uso de la computadora y el celular.

En este sentido, Sala explica que “el concepto es siempre igual: se inflama un túnel, actúa un receptor del dolor, genera dolor y uno lo reconoce a nivel del sistema nervioso central”.

“El dedo en resorte o en gatillo, por ejemplo, es una inflamación que no te permite doblar los dedos o produce un resalto doloroso por rozamiento tendinoso. Se da por una inflamación del tendón y la vaina del tendón, y por actividad repetitiva. El túnel carpiano también es muy frecuente. Se llama síndrome del mouse o el ratón. Es un túnel por donde pasan 9 tendones y el nervio mediano que se encarga de dar la sensación a los primeros tres dedos, la mitad del cuarto dedo y la función motora de músculos de la mano. Generalmente el paciente consulta porque le duele la palma de la muñeca, se le duermen los dedos después de trabajar todo el día o se despierta a mitad de la noche con la mano dormida. Y eso pasa porque la actividad repetitiva inflama los tendones y sufre el nervio, que es el más blando”.

La tendinitis De Quervain es otra de las lesiones que puede hacerse crónica. Se trata de “una inflación del primer compartimento extensor de los dedos y se da por actividad repetitiva, principalmente el tipeo constante del pulgar y el uso de celular”, explica Sala. “Genera mucho dolor en la muñeca, en la parte dorsolateral y al estirar los tendones flexionando el pulgar genera un dolor puntual en la parte de arriba de la muñeca”.

Otras patologías pueden ser el síndrome del túnel cubital, que es el adormecimiento del dedo chiquito y la mitad del cuarto dedo, parecido al túnel carpiano. “Normalmente se da por malos apoyos y mal posicionamiento del codo, entonces la actividad repetitiva, sumado al mal funcionamiento, hace que esos músculos se inflamen y generen la comprensión de ese nervio. Y también está la epicondilitis, la inflamación del primer y segundo radial que se encargan de levantar la muñeca. La actividad repetitiva genera inflamación, el famoso ‘codo de tenista’ que se ve mucho más en gente que no es tenista que en tenistas y se da mucho por actividad repetitiva y trabajo de fuerza”.

Lo cierto es que la mejor forma de prevenir este tipo de dolencias es mejorando el uso de este tipo de tecnologías. En ese sentido, Sala explica: “Hay artículos, reviews, que hablan de no más de 30 - 45 minutos de uso diario de teléfono o computadora por diversión. Después de eso hay que cortarlo. En un paciente que labura con computadora, lo que hay que ver es lo posicional. Pero los protocolos de rehabilitación de uso dicen que son 30 minutos de uso por 15 de elongación. Es lo mismo que jugar a la pelota y no elongar. Al dejar la fibra contraída no permitís que haya un correcto recambio de lo que son los iones dentro del músculo”.

La buena noticia es que la mayoría de estas patologías se pueden curar con rehabilitación y no todos tienen que llegar a cirugía.

“La mayoría lo resuelve en forma de rehabilitación, pero obviamente que hay pacientes que están meses y meses o que se hacen crónicos y te dicen ‘operame, sacame el problema’, pero el 80 o 90% lo revierte con rehabilitación. Le decimos al paciente, ‘tomalo como si fuera un gimnasio para la manito’ y es así, porque los terapistas se encargan de fortalecer el aparato tendinoso de la muñeca para que los tendones soporten más carga, mayor repercusión, más fuerza y no se fatiguen tanto, que no haya tanta inflamación”.

Por supuesto, hay un porcentaje de pacientes que llegan tarde al proceso de rehabilitación y deben ser sometidos a una intervención. Se trata de cirugías ambulatorias, poco invasivas dependiendo de la tecnología que se utilice, pero que a fin de cuentas no dejan de ser una intervención.

Por esa razón, los profesionales recomiendan evitar llegar a ese punto y ante una dolencia asistir a un especialista para analizar qué es lo que sucede. Es que en tiempos de redes sociales, aplicaciones y actividad celular, las dolencias pueden hacerse crónicas y complejas.