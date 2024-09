Crearon un club de fanaticos del Falcon en Comodoro y organizan un Encuentro Nacional que convocará a más de 400 autos

“No es lo mismo un evento multimarca que uno de una sola marca. Tengo 71 años y estoy ansioso porque quiero ver qué se siente ver 200 Falcon al mismo tiempo”. Carlos Herrada es fanático del Falcon y está contando los días para el 17° Encuentro Nacional del Falcon que este año, por primera vez, se realizará en Comodoro Rivadavia. Se trata de una gran movida que espera reunir a más de 400 autos de este modelo que hizo historia en el país, y él estará presente con sus dos autos.

En Comodoro hay una buena cantidad de fanáticos del auto que Ford Motor Argentina fabricó entre 1962 y 1986 y luego continuó Autolatina (Ford-Volkswagen), desde 1987 hasta 1991. Ahora tendrán la oportunidad de reunirse en este Encuentro Nacional que organiza Fana Falcon, una asociación civil que se gestó en 2019 por iniciativa de un grupo de amigos.

José Alvarado es el actual presidente de la Filial. En diálogo con ADNSUR, admite que “es una movida bastante grande. Nos estamos quemando los pelos y no nos falta nada”, dice entre risas.

En 2012, José se sumó a esta pasión de los Falcon. El auto siempre le gustó, soñaba con tener el suyo y lo logró cuando comenzó a trabajar. “Tengo un Falcon Modelo 86 GL. Fue el primero que me compré y lo tengo hasta hoy en día”, cuenta con orgullo. “Es algo muy loco, porque mi familia nunca tuvo Falcon pero fue un auto que desde que era pibe me gustaba el sonido que tenía. Siempre pensaba ‘cuando sea grande me tengo que comprar un Falcon’ y gracias a Dios se dio todo y pude comprarlo”.

Para José, es una pasión que disfruta en familia y con amigos. “Los cinco”, por su mujer y sus hijos, viajan a todos lados. Así, precisamente, se fue metiendo poco a poco en los encuentros hasta que encontró a Fana Falcon y comenzó otra historia.

“En 2015 se hacían unos encuentros grandes en Trelew y ahí empezamos a viajar con dos amigos más. Fuimos tres años seguidos y después, buscando en Facebook y en páginas de internet, encontré lo que es Fana Falcon. Vi que era un club grande, a nivel nacional y que el año anterior habían hecho un encuentro en Santiago del Estero. Iban a hacer uno en Viedma, así que nos fuimos a Viedma en familia”.

Ese 2018, la idea era viajar con un amigo, pero no le dieron permiso en el trabajo y finalmente viajó solo con su familia. Fue una experiencia inolvidable. “La pasamos de 10, nos encantó porque fue algo bien familiar con un lindo cronograma. Volvimos re manijas con ese nacional y dijimos ‘no, no nos podemos perder el del año que viene’, que era en Bariloche”.

José admite que durante todo el año trató de convencer a sus amigos. Les mostraba fotos, videos y les contaba lo que había vivido. Así, al año siguiente, una mañana de octubre salieron camino a Bariloche en dos Falcon y un Volkswagen Gol.

“Nos pasaron mil cosas", recuerda. “Tardamos como 19 horas en llegar, pero nunca estuvo en nuestros planes volver y ahí conocimos lo mejor de Fana Falcon, porque mi amigo tuvo un montón de problemas, con la caja, el diferencial, de todo y nos ayudaron a arreglarlo”.

"Fui a hablar con el presidente de la filial de allá y le comenté que teníamos problemas con la caja, con el cardal. Y ahí nomás me dijo, ‘no importa, ahora cuando se vaya este muchacho del Falcon naranja, seguilo al taller. Nos pareció re loco, y empezaron a desarmar ese auto para armar el auto de mi amigo. ‘De acá ustedes se van con la familia a Comodoro, si tenemos que desarmar otro auto, lo desarmamos’, nos dijeron y eso selló todo”.

A José y sus amigos los sorprendió ese gesto de camaradería, y cuando les dijeron de armar un espacio en Comodoro no dudaron. Así crearon Fana Falcon Filial Comodoro.

El primer encuentro fue unos días después en la Costanera de Comodoro. Llevaron unas banderas, lo dieron a conocer en Facebook y esperaron. Y la respuesta llegó. “Estábamos a la expectativa y empezó a caer uno, otro, otro; les gustó mucho la idea de un club donde únicamente haya Falcon y se terminó formando el club”.

En la actualidad, Fana Falcon tiene 34 integrantes; la mayoría son de Comodoro. También hay de Rada Tilly, Sarmiento, y uno de Gaiman y otro de El Maitén.

Desde su creación, la bandera de la filial siempre flamea alto en algún encuentro; así, el año pasado, luego del Nacional de Tucumán, Federico Farinola, el creador y presidente de Fana Falcon, les dio la posibilidad de ser sede del próximo encuentro.

LA PASIÓN DEL FALCON

Carlos está entusiasmado con toda esta movida que se está formando. Admite que está ansioso por ver esa cantidad de autos en el Autódromo San Martín. “Es algo lindo, porque hay mucha hermandad. Todo lo hicimos a pulmón, rifas, empanadas, polladas y gracias a Dios vamos llegando bien. Lo único que falta es que nos acompañe el tiempo y estamos hechos”, admite.

En su caso, también siempre fue fanático del Falcon. Su primer auto fue uno. Tenía solo 20 años y aún recuerda los detalles del vehículo. “Era hermoso. Para mí fue el mejor auto que tuve, tenía un andar, pero por esas cosas de la vida lo tuve que vender. Después me compré otro, también lo vendí y en el año 94 me compré un 71. Lo usé varios años para trabajar y después tuve la suerte de comprarme otro. Lo iba a vender y un día decidí desmantelarlo y lo hice todo nuevo. Lo único que mandé a hacer fue un poquito de chapa y pintura que necesitaba , el resto lo hice todo yo. Y en 2008 me compré un Futura 78, con aire acondicionado, dirección hidráulica. Así que me quedé con esos dos.”

Carlos lo dice: “es mi cable a tierra. Cuando no tengo nada que hacer, me voy al garaje y ahí está lleno de fierros”.

Carlo es jubilado, sus hijos son grandes y su mujer falleció hace varios años, y en el Falcon encontró una pasión que lo motiva y lo invita a reunirse con otros fanáticos. "José y los chicos se pusieron la 10 porque no teníamos nada nosotros en Comodoro y crearon Fana Falcon. En mi caso, soy un apasionado de los fierros. Es pasar tirado abajo de los Falcon, tenerlos bien. Soy uno de esos que los tengo bajo techo, los saco para los eventos y los cuido. Pero siempre digo que esto es para el que le gusta. Tengo un grupito que siempre estamos juntos, tres, cuatro y por ahí nos juntamos sábado y domingo y los arreglamos. Es así esto".

Carlos hace años que anda atrás de la pasión por los Falcon. Más de 25, dice. Estuvo en el Club Amigos del Ford y participó en diferentes encuentros multimarcas en Trelew, Sarmiento, Pico Truncado, Río Mayo, Caleta, Truncado y Facundo. Y hace un tiempo, con unos amigos, se sumó a Fana Falcon y nunca más se fue. Ahora está ansioso por este primer encuentro nacional.

TRES DÍAS DE FALCON

El mega evento se realizará en el Autódromo General San Martín. Se espera que el lunes 7 de octubre comiencen a llegar los primeros vehículos, una movida gigante que traerá gente de todos lados.

Las actividades comenzarán el viernes 11, con la clasificación, las picadas de Falcon, Rural y Rancheras y continuarán el sábado con una caravana que comenzará en Caleta Córdova. Está previsto que pase por distintos puntos de la ciudad, incluido el Cerro Chenque, un ícono de Comodoro.

La recorrida culminará en el autódromo con una vuelta simbólica. Luego habrá destreza al volante, con trompos, quema de cubiertas y una cena de camaradería. El domingo, en tanto, habrá una exposición estática, destreza al volante y se entregarán presentes.

“Estamos esperando alrededor de 400 - 500 Falcon”, dice José. “Desde el norte vienen tres de El Chaco y para el sur tenemos confirmados autos de Tierra del Fuego. Así que de una punta a la otra del país vamos a tener. Es una linda movida, y para nosotros es un orgullo poder traer toda esa gente a Comodoro, que conozcan nuestra ciudad, recorran las rutas que hemos estado recorriendo, conozcan un poco más el sur y sean turistas que dejen un ingreso económico a la ciudad para quienes alquilan sus casas o sus departamentos y también en el centro", dice con orgullo, esperando que el Encuentro Nacional convoque a fanáticos de todo el país.

