El secretario de gabinete, Norberto Yauhar, resaltó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, comprometió una inversión millonaria para Trelew en materia de obra pública y desarrollo industrial entre las que destacó sendos proyectos para industrializar la lana del Parque Industrial y exportar frutas finas y productos de mar desde el Aeropuerto Almirante Zar.

Finalizado el discurso del intendente Adrián Maderna, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el ex ministro nacional insistió en que no ve capacidad de respuesta de parte de la provincia, razón por la cual gestiona con línea directa con el Presidente y los ministros del gabinete. “Hay una relación de stand by con el gobierno provincial. No nos podemos quedar con que hay cuestiones en Trelew que no las podemos resolver, tenemos que dar vuelta la página e ir a buscar las respuestas”, sostuvo.

Luque: “Vamos a armar un proyecto 2023, la gente de Chubut necesita que le devuelvan las esperanzas”

En esa línea, Yauhar señaló que están en contacto con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, con quien van a trababar “sobre una promoción industrial en la industrialización de la lana. Tomamos contacto con empresarios del sector lanera para que esa lana que sale del país salga con un alto valor agregado, que salga hilada, eso nos va a permitir pasar a la confección”, puntualizó.

Por otro lado, Yauhar indicó que Trelew pasará a tener unas “40 obras por año” con apoyo del Gobierno Nacional, entre las que destacó planes de vivienda Procrear por más de 2000 millones de pesos, el cinturón hortícola para incrementar la producción y la ejecución de 100 viviendas sociales que están gestionando con el titular de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.