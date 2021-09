A menos de dos semanas para las elecciones, la precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal brindó una entrevista mano a mano con el periodista Julio Leiva, donde habló de varios puntos de su candidatura. Sin embargo, en las redes sociales, el tema que fue tendencia fue su marcada postura en contra de la legalización de la marihuana recreativa.

“Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero me parece que hay dos realidades muy distintas en Argentina", señaló Vidal.

Y afirmó a Filo que "Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”,

Según explicó Vidal, “para esos pibes la marihuana no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido, sino que es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro, donde tienen muchas menos oportunidades de elegir”.

Y aseguró que “camina los barrios pobres” hace 15 años, explicó que adoptó esa postura tras hablar con las madres de los chicos adictos al paco y a los curas villeros. “No me lo cuenta nadie, vi esas realidades, y me parece que no estamos, por esos pibes, listos para eso”, concluyó.

Rápidamente las redes estallaron de memes que posicionaban a Vidal comparando al sketch producido tiempo atrás por el comediante Guillermo Aquino, quien hacía apología a la marihuana desde un lado de broma/burla contra el pensamiento de la precandidata.