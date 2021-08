Una joven fue víctima de discursos de odio tras publicar en su cuenta de Twitter una foto con los festejos posteriores al casamiento de su exnovio de la infancia con otro hombre.

Pese a que la mujer quiso expresar su alegría por ser la testigo de la ceremonia matrimonial y demostrar que la amistad entre ellos es algo que jamás perdieron, la chica denunció públicamente que en las redes sociales la habían descalificado con mensajes homofóbicos, que también involucraban a sus amigos.

Hace apenas unas semanas en Argentina se cumplieron once años de la sanción de la ley 26.618 que autoriza el matrimonio igualitario en nuestro país, que se convirtió en la primera nación de Latinoamérica y décima en el mundo en garantizar este derecho.

Sin embargo, pese a que ya pasó más de una década de este hito, muchas personas continúan propagando discursos homofóbicos y en contra de la conformación de parejas del mismo sexo.

"Se casó mi primer novio de la infancia y soy su testigo de casamiento. ¿Podrán?", había pubicado la usuaria @BarVBarbis en su cuenta de Twitter. En principio, la joven pensó que el posteo en esa red social iba a tener buenos comentarios e, incluso, se dio el permiso de bromear un poco con la situación: "¿El ‘amiga date cuenta más grande de la historia'? Sí".

Tras la publicación en Twitter, la cual supero los 71 mil me gusta y más de 1300 retuits, muchos mensajes homofóbicos y llenos de odio habían opacada el festejo y la alegría de ese posteo. Muchos comentarios estuvieron enfocados en que la mujer fue quien "tuvo la culpa" de que el chico asumiera la orientación sexual que lo llevó a amar y a casarse con otro hombre.

"Se llenó de homofóbicos y haters que me bardean porque no me banco el humor de Twitter. El odio no es humor, es odio. Gracias por el amor, los chicos están muy felices y yo también", había publicado más tarde la autora del tuit viral, en repudio de todos aquellos usuarios que aprovecharon para mostrar su homofobia.

"Entré para confirmar eso, que está lleno de cavernícolas y que los novios son ellos dos", lanzó otra usuaria en la red social. "Amo todo"; "Amo el look de los tres"; "¡Qué hermosa amistad! Felicidades a los novios y a ti como testigo", escribió otro usuario en Twitter.

Otra usuaria respondió el tuit con una reflexión que fue celebrada por la autora del posteo: "A la gente últimamente le cuesta mucho diferenciar la línea entre humor y hate, y se creen que por ser una red social todo vale. Una pena, pero hay que aprender a ignorarlo, ojalá que tengan una hermosa vida tanto ellos como vos".

Fuente: Crónica