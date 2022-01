Una comodorense reclama la cobertura de su "alimentación parenteral" a PAMI

Cecilia Dué, vecina de Comodoro, sufrió una trombosis por el Covid, le quitaron los intestinos y debieron realizarle una operación de reconstrucción. A partir de ese momento, comenzó con otro tipo de nutrición, la "alimentación parenteral".

En una charla que tuvo su hija Jeniffer con ADNSUR, explicó que "la alimentación parenteral va por zonda, mediante un catéter en el pecho, y todos los días la conectan a la noche y desconectan a la mañana. Tiene las proteínas y nutrientes que su cuerpo necesita, ya que no puede ingerir todo por boca. Hasta hoy come muy pocas cosas", comentó.

La familia hizo un descargo dirigido hacia la obra social PAMI por la falta de cobertura de dicha alimentación. "Hace poco estábamos contentos de que por fin habían afiliado a mi mamá, después de tantas idas y vueltas. Pero desde ese día continuamos peleando para que cubran la alimentación parenteral".

Jeniffer comentó que dicha alimentación está compuesta especialmente para ella y lo que necesita su cuerpo. La preparan en un laboratorio y la envían en avión manteniendo una cadena de frío hasta que llega a su casa. "Ese alimento se lo colocan las enfermeras de Nutrihome diariamente, por un catéter que está ubicado en su pecho, ya que no puede ingerir prácticamente ninguna comida por boca", relató la hija.

"Desde PAMI, nos dicen que no cubren la alimentación parenteral y le quieren dar otro tipo de alimentación, que viene en sachet con sabores pero no son los necesita. No pasan por su catéter y su cuerpo no lo va a poder digerir", comentó preocupada Jeniffer.

Todo este tiempo sin obra social, el costo de la alimentación fue cubierto por la familia, y el gasto ronda un total de $640.000 por mes. Vendieron cosas, hicieron rifas, juntaron plata desde donde pudieron pero es un costo que cada día se incrementa y se hará imposible de seguir saldando.

"Les pido por favor que por este medio, nos ayuden compartiendo el reclamo, quizás de esta forma entre todos logremos hacerles entender lo que es la nutrición parenteral, lo que es una colostomía, lo que significa tener síndrome de intestino corto y que no contamos con mucho tiempo. Desde ya muchas gracias a todos por leer esto", escribió Jeniffer en su posteo.