Un taxi circuló por la calle mientras el auto estaba en llamas y explotó

Este lunes por la tarde, el barrio porteño de Recoleta protagonizó una grave explosión producto de un taxi que circuló algunos metros mientras estaba en llamas la gran parte del vehículo y finalmente explotó

El auto transitaba con una columna de humo negro por la calle Cabrera hasta que chocó contra la vereda en la calle Paraguay. Los bomberos de la Ciudad trabajaron en la zona y se reportó, por el momento, un único herido.

El auto se prendió fuego mientras el chofer conducía y después explotó.

“Se produjo una explosión en un vehículo en Anchorena y Paraguay. Habría un segundo vehículo involucrado. Reportan un solo herido muy leve en las manos y no lo vamos a trasladar. Ya los bomberos han controlado la situación”, dijo el director del SAME, Alberto Crescenti, en declaraciones a Radio Continental.

Uno de los bomberos que trabajó en el incendio, el subcomisario Gabriel Rey León, informó que el chofer del taxi intentó apagar el fuego. “Tuvimos un incendio de un vehículo de alquiler. El conductor intenta sofocarlo y, producto de la pendiente de la calle, no pudo detenerlo completamente”, sostuvo.

La cronología de los hechos según el subcomisario Gabriel Rey León: “Termina colisionando con un vehículo estacionado. Producto de las calorías, de la alta temperatura, que toma el incendio se produjo el estallido del tubo de GNC. Eso fue lo que produjo los daños en los frentes y fachadas”.

Y agregó que el conductor fue el único que resultó "herido en sus manos. Nada de gravedad, todavía no fue trasladado por el SAME, está siendo evaluado en la zona para ver si va a ser trasladado o no. Respecto de los ocupantes de los edificios no hemos registrado ninguna víctima, nada más los daños materiales que se pueden observar”.

A causa del sobrecalentamiento del gas que fue liberado de forma violenta del tubo, el taxi explotó contra otro auto que se encontraba estacionado en la calle Paraguay, que luego también se incendió.

El incendio empezó en Cabrera y Anchorena, donde hay una bajada. Según informó La Nación, la hipótesis principal indica que se trató un desperfecto del motor o de la manguera de combustible. El chofer, al darse cuenta de la aparente falla eléctrica, se lanzó del vehículo en movimiento.

El auto continuó su trayecto con la puerta abierta y, en paralelo, el fuego avanzó hasta que llegó al tanque de gas. Como consecuencia, se produjo la explosión y el choque contra otro vehículo ubicado en la calle Paraguay, donde el coche quedó detenido. El auto chocado también quedo destruido.

A raíz del estallido se rompieron los vidrios de varios departamentos de la zona. Según precisaron los vecinos de la zona, algunos edificios se vieron afectados hasta el sexto piso.

En medio del fuego, el humo y la explosión, se juntaron muchas personas que circulaban por el barrio y frenaron para ver qué ocurría y documentar los hechos. Mientras tanto, los bomberos interrumpieron la circulación de la calle Paraguay.