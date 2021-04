SALTA (ADNSUR) - Un juez citó a declarar a un nene de 9 años porque rayó un auto. El polémico caso ocurrió en la localidad de Metán, provincia de Salta. Lo acusan de rayar el auto de una pareja.

El juez de la localidad salteña de Metán, Ramón Alberto Haddad, citó al pequeño para que declare tras la denuncia en su contra por rayar un auto. El vehículo, propiedad de una pareja, resultó rayado en el marco de un problema personal que mantienen ellos con la madre del niño, la periodista Teresita Frías.

Asimismo, el magistrado argumentó para citar al menor que la Convención Universal para los derechos de niños y niñas y a la normativa vigente en cuanto a la inimputabilidad de los menores de edad, él está actuando “conforme a derecho”, y aseguró que se le había explicado a su madre “absolutamente todo”.

El juez aclaró a su vez que lo citó a una declaración de conocimiento directo “como dice el papel” y no a una indagatoria, ya que para él, un magistrado de menores debe investigar “la circunstancias por la cual se formuló la denuncia”

La madre del pequeño, según publica Pagina 12, denunció que el niño fue denunciado sin ni siquiera haya pruebas ya que solo se llevaron por un mensaje de un vecino que lo habría visto dañando el auto.

El nene fue identificado por la policía que se presentó en la casa. “Lo hicieron firmar, y con todo este contexto de violencia que estamos atravesando, fue muy fuerte que le pidan que firme a él”, manifestó indignada, “estaba tan nervioso que no podía poner su nombre, le temblaba la mano y llorando me aseguraba que él no había sido”.

Si bien deberá presentar el niño el 19 de abril. La madre, Teresita Frías, adelantó que no lo llevará sino que se presentará ella junto a testigos para desmentir la denuncia.