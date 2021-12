La vacuna contra el coronavirus de Moderna puede causar problemas cardíacos, aunque el riesgo es muy pequeño y las complicaciones no son graves, según un amplio estudio sobre la población danesa, publicado el pasado jueves.



El informe, publicado por el British Medical Journal (BMJ), apunta también a riesgos cardiacos relacionados con la vacuna Pfizer, aunque en este caso solamente afecta a las mujeres, informó la agencia de noticias AFP.



"La vacunación con (Moderna) está asociada a un riesgo más elevado de miocarditis o de pericarditis entre los daneses, ante todo entre los que tienen entre 12 y 39 años", resumen los autores del estudio.



La miocarditis y la pericarditis son inflamaciones del corazón. La primera afecta al miocardio, el principal músculo cardíaco, y el segundo, al pericardio, la membrana que envuelve al corazón.



Estas conclusiones confirman estudios precedentes, lo que llevó a varias autoridades sanitarias, entre ellas las de Francia y Dinamarca, a suspender el uso de la vacuna Moderna entre los más jóvenes.



Incluso, Islandia decidió suspender la aplicación de Moderna para todos los adultos.



El publicado se trata del primer estudio sobre las vacunas anticovid realizado a escala de todo un país.





Según este estudio, los riesgos de miocarditis/pericarditis son entre tres y cuatro veces superiores en el caso de la vacuna Moderna, en los meses siguientes a la vacunación, que entre los que son vacunados con Pfizer/BioNTech, agregó AFP.



En el caso de este último fármaco, "solo es asociado a un riesgo más elevado de miocarditis o pericarditis entre las mujeres", explican los investigadores, que se confiesan sorprendidos por esta conclusión.



Sin embargo, estos investigadores insisten en el hecho de que esos problemas cardiacos tras la inoculación de Moderna, son raros, incluido los que tienen menos de 40 años. Solamente 0,005% de los vacunados mostraron esos síntomas.



Además, los problemas son leves en su mayor parte y no provocaron en ningún caso muerte o paro cardíaco.



La vacunación con Moderna o Pfizer puede incluso ser beneficiosa para la salud cardíaca respecto a los que no han sido vacunados, en caso de enfermedad, aunque ese no fue el criterio principal del estudio.

Fuente: Telam