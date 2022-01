Un hombre tomó la drástica decisión de cambiar de género en su DNI con el fin de poder volver a su hija, luego de que el vínculo se vio interrumpido con su tras lo que él asegura es una "falsa denuncia" de su ex pareja en su contra por abusar de la pequeña.

"Eduarda Horacia", como ahora se llama este vecino de Neuquén, recibió su nuevo DNI el martes y con el la esperanza de que la justicia lo oiga, ya que desde hace meses venia reclamando, incluso con una huelga de hambre, que la justicia actué para poder volver a ver a su hija.

"Cuando sos varón, todo cuesta el doble”, reconoció y aseguró que “siendo varón no hay forma de recuperar a los hijos cuando uno los pierde, aun teniendo pruebas en mano”, indicó ya con su nuevo DNI en mano y con el que busca restablecer el contacto con su hija.

“Aunque parezca mentira, ahora que tengo el documento en mano, mi primera sensación es un poco más de tranquilidad. Porque ya nadie me puede atacar, me puedo defender, no puedo recibir más agresiones”, indicó.

“Es una locura. Para mí esto era un sueño… Pero, porque significa estar un poquito más cerca de mi hija. Ya estoy pensando diferente con el documento en mano. Estoy pensando como mujer y viendo qué opciones tengo ahora”, concluyó a Mejor Informado.com.