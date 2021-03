LAS HERAS - La Delegada Gremial y referente de la rama femenina de la Institución, Bárbara González, agradeció al Secretario General -Llugdar- y al Secretario Adjunto, Luis Villegas, por esta nueva posibilidad de seguir trabajando en forma solidaria y poder arribar con ayuda a quienes más lo necesitan.

Asimismo, manifestó junto a sus compañeras el agradecimiento a la Directora de la Residencia de Adultos Mayores lasherense, Paula Ibarra, quien les permitió “concretar este abrazo a nuestros adultos mayores, y a sus colaboradores los cuales nos relataron el trabajo que realizan diariamente, y cómo comenzó todo el proceso”.

“Esto lo vimos reflejado, el gran compromiso y dedicación que realizan con los adultos mayores, donde a simple vista se puede ver y sentir que el amor que tienen por ellos y que el cuidado, el trato, es como si fueran sus familiares directos. Eso se debe reconocer y agradecer a cada integrante. La verdad, hay una excelente atención y agradecimiento por parte del personal de Adultos Mayores”, enfatizó.

En declaraciones a la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, González señaló que “hoy nos deja una gran satisfacción ver que cada donación llega a nuestros abuelos y que, poco a poco, un poquito se convierte en mucho”.

Satisfacción de poder ayudar

Por su parte la Afiliada Valeria Cassani indicó que “sabemos que nuestros abuelos tienen un papel fundamental en nuestras vidas y dejan una huella que no se puede borrar. Nuestros adultos mayores nos han brindado su amor, tiempo y cuidados durante nuestra vida por lo que, ahora, es tiempo de agradecer los esfuerzos y sacrificios que han hecho por nosotros; compartir junto a ellos nos llenó el alma de emoción al verlos alegres, agradecidos, llenos de esperanza, compartiendo historias y sonrisas”.

En tanto Elena Silva y Solange Casse coincidieron en que les emocionó “el trato y cariño que tiene el personal para con los abuelos”, indicando que eso es muy destacable y admirable; y Silvana Perea se mostró gratificada de poder escuchar a los adultos mayores y compartir un tiempo junto a ellos: “es lo más satisfactorio que hemos realizado hasta ahora, eso nos deja una huella”, determinó.

A su turno, Cassani rescató el valor de compartir con ellos sus historias: “me recordó lo importante que fueron mis abuelos en mi vida, y eso me trajo los mejores recuerdos que siempre me acompañan; y finalmente Fabiola González puso énfasis en la felicidad enorme que sintieron las Afiliadas “al ver sus caritas de sorpresa al vernos llegar” y -más allá de eso- “percibir realidades a las que no estamos acostumbradas a ver”, manifestando que lo más destacable es el gran trabajo que realizan las enfermeras y cuidadoras durante las 24 horas.

Además de ellas, acercaron elementos de suma utilidad para la donación Marcela Sepúlveda, y colaboradores como Adriana, Pablo, Ruth, Agustín y Flavia.

De la campaña participaron además de las personas mencionadas Paola, Carolina y Victoria, quienes consiguieron distintas donaciones para llevar a los adultos mayores, siempre con la colaboración de la propia Bárbara González, del referente de la Agrupación Patagonia Austral Argentina, Ignacio Vidal y Trabajadores de la empresa Calfrac (César y Analía); Carlos de Servicom; compañeros de Tusa y la población en general.

Lo donado:

5 frazadas nuevas

5 sábanas

1 campera nueva

2 bidones de alcohol

50 barbijos

Camisas varias

Alcohol en gel en envases de 250ml y 500ml

Sanitizante

Lavandina

Desodorante para piso

Jabones

Galletitas

Azúcar

Yerba

Ropa usada