Mau Villarreta Hernández tiene 23 años, y vive en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. En el mes de octubre obtuvo su DNI destinado a quienes no se reconocen dentro del sistema binario femenino o masculino y este domingo -de elecciones generales - votó por primera vez con su DNI No Binario.

“Es la primera vez que voy a votar con un DNI que me representa totalmente, como una persona no binaria. En las PASO no pude votar porque mi documento estaba en trámite”, contó a ADNSUR Mau Villarreta Hernández al momento de emitir su sufragio en una escuela de Caleta Olivia.

Es estudiante de 3er año de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual de la UNPA, Unidad Académica de Caleta Olivia, milita en el Partido “Libre del Sur” y es referente del Movimiento feminista “Mumala”, Mujeres de la Matria Latinoamericana. “Haber logrado obtener el primer DNI no binario en Santa Cruz fue algo muy emocionante, fue uno de esos días que no se van a olvidar. Fue un logro colectivo pero también individual, mucha gente me apoyó y contuvo. Muchas veces lo que necesitamos como personas del colectivo lgbtq+ necesitamos esos apoyos para que se reconozcan nuestros derechos y respeten nuestras identidades”.

“La verdad que no sé cómo es el registro en la planilla de los fiscales pero tampoco creo que haya como algún signo o algo que advierta que esta persona es trans o no binaria, lo que sí tiene que ver es un trato neutro hacia todas las personas; que no te llamen ni como hombre ni como mujer sino que te traten con el pronombre más neutro posible para no dañar o faltar el respeto a la identidad de las demás personas”.

En julio de este año se presentó el nuevo DNI no binario a partir del Decreto presidencial N°476/21 y Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer esta identidad de género. Todas las personas que no se identifiquen con la categoría masculina o femenina, van a poder optar por una "X" en su DNI y pasaporte.

RECONOCER IDENTIDADES

Mau contó a ADNSUR cómo fue que surgió la necesidad de tramitar su documento No Binario. “Decidí empezar el trámite para poder identificarme totalmente, es una percepción que llevo hace años pero decidí culminarlo con el DNI. Sentí la necesidad de tener que cambiar mi DNI para que el día de mañana cuando me presenté a una mesa de examen, cuando esté en la universidad, cuando me reciba como profesional, cuando tenga que firmar algún tipo trámite pueda afirmar con un nombre que me represente totalmente”, explicó.

El trámite es según contó muy sencillo, ya que solo hay que ir al Registro Civil y plantear que querés cambiarte el DNI. Solicitan la actualización del Acta de nacimiento y una vez que se actualizan los datos es solo firmar y poner cuál es el nombre que querés y esperar que te llegue el plástico nuevo desde DNI

RESPETO Y EMPATIA

Mau reconoce que recibió críticas muy duras respecto a su decisión. “Estamos en el 2021, venimos de una generación muy deconstruida y es importante que ellos también se agiornen en este contexto. Podemos pensar distinto pero lo importante siempre es el respeto entre pares. Yo decidí hacer pública mi decisión, incluso se hizo un acto por tener el primer DNI no binario y tuve mucha crítica de las redes de la sociedad totalmente odiantes".

Pero más allá de esas situaciones, Mau sostiene que lo más importante es que "si no se puede entender lo que es una persona no binaria, es importante siempre mantener el respeto”.