ADNSUR conversó con Mabel Guerrero, vecinalista de Fracción XV, y Dora Gerez de B° Moure, sobre el proyecto de ordenanza.

“Estuvimos revisando el proyecto de ordenanza que nos facilitaron los concejales hace dos semanas aproximadamente, entre varios vecinalistas vimos y acordamos que faltan algunos puntos estratégicos que hay que tratar, como el perro que ataca, que muerde, qué se va a hacer con este animal”, dijo Gerez.

“Estamos de acuerdo con las castraciones masivas, pero estamos solicitando de parte de los vecinos a quienes representamos que vuelva la perrera”, agregó y sostuvo que "estamos casi todos de acuerdo que vuelva la perrera, que no levante a todos los perros de la calle, porque no se va a poder, no hay espacio físico, pero si que se enfoque la perrera en el perro que ataca, que ese perro si sea levantado de la calle, castrado como dicen, pero que se trabaje puntualmente con ese animal en el dispensario canino, también solicitamos que se abra un dispensario canino en zona norte, que no hay”

“Hay fondos que bajan a veterinaria que se pueden usar, para mejorar el dispensario canino de la zona sur”, agregó Gerez.

Remarcó que "nosotros estamos de acuerdo en la no eutanasia, en la conciencia responsable, en la concientización, la promoción de las campañas, en realidad la ordenanza está muy completa pero creemos que hay puntos estratégicos que se deben tratar”.

“El dispensario de zona sur está en funcionamiento, pero en estado de abandono y no alcanza para la población canina de hoy. Por supuesto que todo eso tiene un costo, y sabemos que es un costo elevado, pero que es necesario en este momento, porque tenemos que ponerle un punto final a este tema, porque la superpoblación la estamos viendo en la ciudad, en los barrios más alejados", dijo Mabel Gerrero.

Agregó que "nosotros tenemos cerros cerca y estamos viendo en forma impresionante las manadas que hay de perros vagabundos, perros que viven en los cerros y bajan por el hambre. Porque necesitan tener alimentación y esos perros atacan y no se pueden controlar, ni un adulto y menos un niño”.

“En el lugar donde vivimos, nos han dejado cajas con 8 o 10 perritos y no sabemos qué hacer”, dijo.

DISCORDANCIAS ENTRE VECINALISTAS Y RESCATISTAS

“Las rescatistas creo que están confundidas con el pensamiento nuestro, están equivocadas, tanto ALMA como las rescatistas. Nosotras jamás dijimos que apoyábamos la eutanasia, todo lo contrario nostros estamos pidiendo una solución pero sin eutanasia, creo que si nos pusiéramos de acuerdo con ellas trabajaríamos de otra forma”, aclaró Guerrero.

“Nosotros queremos que ellas entiendan que nosotros al animalito lo castramos, pero no podemos volver a dejarlo en la calle, no le estamos dando una solución, no le estamos dando una buena vida a ese animal. El animal castrado, deja de sufrir por el hecho de ser atacado por otros animales, pero hay que mantenerlo, hay que darle de comer, hay que darle una buena vida. Castrarlo y llevarlo a la calle no es una solución, porque ese animal come de la basura, hace daño y si se vuelve loco muerde a una persona, no está vacunado, no está desparasitado, eso perjudica a la persona que mordió. Tenemos que mirar a la salud, porque las personas podemos contraer enfermedades si nos muerden. Estos grupos deberían acercarse y escuchar la opinión de las vecinales”, detalló.

“Los barrios periféricos somos los que más estamos sufriendo el desmán de los animales”, lamentó.

CONTAMINACIÓN DE LAS HECES DE LOS CANES

"Se va a crear un centro de salud de Zoonosis, nosotros solicitamos la intervención de salud del área programática del Hospital Regional. Hay una vecina del Barrio Stella Maris que realizó un informe que ha trabajado en el tema, donde indica cómo contaminan las heces del animal cuando están frescas no contaminan, pero cuando están blancas si, ese polvillo es el que transmite las enfermedades”, menciónó Dora Gerez

“Queremos que se controlen los patios, que estén bien cerrados. Además les solicitamos informes anuales, para que los vecinalistas sepamos cómo se desarrolla este plan, conocer si funciona o no. Nosotros queremos trabajar a la par y controlar, no solo gestionar obras, pero tenemos que velar por la salud de nuestros vecinos. Queremos buscar una solución a este tema que nos está desbordando a todos. Agradecemos a la gestión que nos deja participar y trabajar en el tema, pero tenemos que darle una solución”, puntualizó.

“Las campañas de castración y tenencia responsable están muy buenas, pero hay puntos a mejorar. Ahora vamos a dar una devolución al proyecto que está en el concejo deliberante y presento el ejecutivo. Nosotros venimos trabajando hace 4 o 5 años en esto, hay vecinalitas que se cansaron, pero nosotros creemos que no hay que bajar los brazos” finalizó Gerez