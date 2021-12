"Vine a Comodoro a encontrar trabajo y encontré oro"

"Che, paragua, tenés que conocer el Chenque", le dijeron los familiares que la esperaban en Comodoro, y de la Terminal la llevaron directamente al mirador del cerro. Y la leyenda, que dice que quien sube al característico cerro comodorense regresará a la ciudad o se quedará para siempre, se cumplió. Liz lleva 14 años viviendo en esta ciudad. Escuchá su historia en este episodio de "Yo me quedé en Comodoro", el podcast de ADNSUR.

Si no tenés Spotify, podés escucharlo acá.

Liz Johana Larrosa Santillan dejó su Asunción natal para vivir 9 meses en Formosa antes de arribar a Comodoro, buscando trabajo y un mejor horizonte.

Varias cosas la sorprendieron de la ciudad, pero una la maravilló por completo.

"Cuando conocí el mar para mi fue increíble, fue majestuoso pararme ante tanta masa de agua y decir 'estoy aca'", cuenta, y emociona su relato.

"Cuando llegué, en Semana Santa, hacía un frío que yo desconocía totalmente, imaginate que de abrigo me traje una campera de jean... llegué a Comodoro en ojotas", recuerda.

Apenas llegó, la llevaron al Cerro Chenque. "De acá no te vas más", le dijeron. Y fue cierto. Será que a la fuerza de la leyenda se le sumó la amplitud y belleza del mar, ya que cuando lo vio supo que iba a quedarse.

"Vine pensando en trabajar un año, pero eso se fue extendiendo", señala, aunque "viajaba cada año a ver al la familia y volvía, nunca volví a vivir en Formosa o Asunción".

Reconoce que extraña de Paraguay "el olor a tierra mojada el calorcito, que tenés unos 40º diarios", y asegura que -si pudiera- se traería "un árbol de lapacho en flor", llevando a su tierra natal "un pedacito de mar y piedras".

Asegura que de Comodoro le gusta todo. "Me gusta el paisaje, el clima... al viento tenés que acostumbrarte, porque si te gusta Comodoro te gusta todo. Me gusta que hay trabajo, me gusta la gente... he conocido familias de corazón que me han adoptado, a pesar de star a 3 mil kilómetros de mi familia, uno encuentra un entorno familiar acá".

"Estoy muy agradecida con esta tierra que me recibió muy bien desde el principio... Vine a Comodoro a encontrar trabajo y encontré oro", asegura.

Y detalla: "Me encanta la estabilidad de un trabajo, que vos sabés que lo tenés, que podes aprender bastante, que tenés más posibilidades que en tu propio país. Yo con los conocimientos que tenía allá no salía de trabajar en un supermercado, pero uno sabe que tiene el potencial de seguir aprendiendo cosas y seguir creciendo cada día". Y remarca que "la estabilidad económica es una de las cosas que no cambiaría".

¿Qué es "Yo me quedé en Comodoro"?

"Yo me quedé en Comodoro" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer la historia de aquellos que llegaron desde otros países y eligieron a esta ciudad para construir su vida.

Comodoro puede ser muchas cosas... Para algunos es su cuna y su hogar, para otros la plataforma para volar... También están ellos, los que llegan y hacen de esta ciudad su lugar en el mundo. Historias de extranjeros que eligieron quedarse en Comodoro.

Te invitamos a escuchar todos los episodios publicados de "Yo me quedé en Comodoro" y a suscribirte para no perderte ninguno, en la platafoma de SPOTIFY o en GOOGLE PODCAST.