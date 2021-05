Con el objetivo de relevar la zona y reparar el camino que une el Área Natural Protegida con la ciudad, se realizó la primera reunión en Rocas Coloradas, a partir de una iniciativa del intendente comodorense Juan Pablo Luque; Maximiliano López, secretario de Infraestructura y Obra Pública; Eduardo Carrasco, Vicepresidente del Ente Comodoro Turismo en conjunto con Néstor Raúl García, Ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut.

A la reunión concurrieron Eduardo Carrasco, vicepresidente del Ente Comodoro Turismo, Ing. Eduardo Navarro, subsecretario de Servicios a la Comunidad, junto a la presidente de Administración de Vialidad Provincial y equipo, Ing. Cynthia Gelvez Larcher, el subsecretario de Conservación y Áreas Protegidas de Chubut, Sergio Casin y el director del Instituto de Desarrollo Costero, Javier Tolosano.

Así, comenzaron las gestiones para la reparación de la Ruta N1 tramo Rocas Coloradas-Bosque Petrificado. El equipo de Ingeniería de Vialidad inició el relevamiento en el sector y ya se está trabajando en las zonas más perjudicadas, en los puntos de difícil acceso y peligro de derrumbe. Además del mantenimiento del tramo Caleta Córdova-Rocas Coloradas y en la mejora de las zonas más críticas en el acceso al Pico Salamanca.

Área Natural Protegida Rocas Coloradas

Rocas Coloradas reúne gran diversidad de vegetación y fauna costera, un bosque petrificado con restos de troncos de coníferas de más de 60 millones de años y la presencia de restos de palmeras del paleoceno y apostadero de lobos marinos de un pelo. El 26 de noviembre del 2020 se declaró oficialmente como Área Natural Protegida.

Recomendaciones para disfrutar y preservar Rocas Coloradas

🌊 Transitá solo por caminos habilitados para no dañar el paisaje.

🌊 No toques, no te subas, no camines, ni te apoyes en las geoformas.

🌊No te lleves fósiles ni troncos petrificados, están protegidos por ley.

🌊No tires basura. Juntá tus residuos y reciclá en casa.

🌊 Recordá que la caza de animales autóctonos y en peligro de extinción está prohibida.