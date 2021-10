La semana pasada, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) indicó que durante el mes de septiembre se realizaron más de 1,3 millones de trámites, entre entre jubilaciones, pensiones, Asignaciones Universales y Familiares y otros beneficios. Se trata de la cifra más alta en los últimos seis años.

Esta situación también se replicó en Comodoro Rivadavia que registró una cifra récord con 300 jubilaciones y 40 pensiones.

Renata Hiller, titular de la ANSES de Comodoro Rivadavia, indicó que normalmente se tramitan entre 200 y 250 jubilaciones de forma mensual, sin embargo, en septiembre la cifra se elevó a 300 y fueron 40 las pensiones. A continuación, explicó que esta cifra histórica tiene que ver con varias cuestiones, entre ellas, el aumento de los turnos , la capacidad de atención presencial y en "gran medida, este aumento de las jubilaciones también responde a que, a partir del mes de agosto, empezamos a reconocer aportes por tareas de cuidado", dijo a Diario Crónica.

La referente señaló que los aportes por tareas de cuidado vienen a dar respuesta a una población de mujeres, que si tienen aportes pero no la totalidad y que por eso, no podían acceder a su jubilación. "Es intención de este gobierno poder dar cuenta de las tareas domésticas, que eso luego se traduzca en un valor económico del peso que tienen esas tareas no remuneradas", sostuvo.

Y finalmente, reconoció que se espera un aumento de consultas tras el anuncio del programa de "jubilación anticipada" para aquellas personas que cumplen con la edad pero no tienen los 30 años de aporte.

“La gran mayoría de esos varones están desocupados en promedio hace tres años. En la población más joven, uno se encuentra con situaciones más intermitentes, de entrada y salida del mercado laboral, mientras que lo que observamos en personas más grandes, es un fenómeno que hemos llamado ‘edadismo’, gente que sufre discriminación por su edad. Nos encontramos con personas que son jóvenes para jubilarse pero viejas para reincorporarse al mercado laboral”, concluyó