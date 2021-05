Durante el martes las localidades chubutenses de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew formaron parte del ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), como las ciudades más frías del país. Incluso, ya con un invierno anticipado, la ciudad petrolera presentó en sus alrededores presencia de nieve y temperaturas por debajo de los 2 grados en el comienzo de semana,

Sin embargo, esta situación estaría dentro de lo previsto según el informe trimestral publicado por el Servicio Metereológico Nacional. Las temperaturas "típicas hacia finales del otoño" se ubican "entre los 2 y los 8 grados" centígrados de promedio, explicó Cindy Fernández, meteoróloga del SMN. Incluso anticipó "la probabilidad de que sea normal, inferior o superior" las temperaturas.

El informe del SMN da cuenta que la Patagonia Argentina durante este 2021 "no tendrá un invierno tan crudo como el habitual", ya que "es más probable que las temperaturas sean superiores a las normales". No obstante, aclaró que eso no significa que "no va a hacer frío".

Según el organismo, el mes de abril fue más cálido de lo habitual en todo el territorio argentino y se ubicó así en el tercer abril más cálido desde que se tienen registros meteorológicos completos, que datan de 1961.

En el transcurso del mes se batieron tres récords históricos de "temperatura mínima más elevada", que ocurrieron en las localidades de Río Colorado, con 20.8 grados registrados el 6 de abril; Esquel, con 15 grados el 12, y en el primer día del mes la ciudad de Bariloche registró 13.2 grados, según publica el diario de Río Negro.