Piden médicos para el Hospital de Diadema: "No tenemos personal después de las 20 horas"

Este martes, personal de enfermería volvió a elevar su problemática en el Hospital rural de Diadema, donde detallan el faltante de médicos para el turno noche.

"A partir de las 20 horas en adelante no hay médicos, queda un solo enfermero de guardia con el chofer en pasiva, pero no tenemos médico para una urgencia. Sábados y domingos tampoco, desde hace más de un año", así lo detalló el enfermero Jorge Gonzalorena en diálogo con ADNSUR.

Sostuvo además que realizaron el reclamó al Área Programática, donde "mandamos una nota pero no tuvimos respuesta. Ahora enviamos otra más para que nos contesten antes del jueves, porque no queremos hacer noche solos", apuntó.

"Hemos tenido urgencias y no teníamos médicos. Tuvimos que llamar al 107 o una clínica privada. No nos sirve hacer retención de servicios. La gente se enoja con nosotros pero es que no tenemos el personal", agregó.

En ese marco, el Hospital de Diadema convoca a interesados en cubrir un puesto de médico para el nosocomio. Los interesados deben enviar curriculum vitae a comunicacionapschubut@gmail.com