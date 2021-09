“El paro por 24 horas es por la recomposición salarial, la devolución de descuentos ilegales y obviamente por mayor presupuesto educativo para tener las escuelas en condiciones”, anticipó Carina Mardonez, secretaria de prensa de la ATECH Regional Sur.

La movilización prevé una concentración en la Casa de Gobierno a partir de las 11 horas, por lo que anticipó que también participarán otros sindicatos estatales, como el caso de salud y judiciales.

Las medidas continuarán el jueves y viernes, con asambleas escolares y con una movilización prevista para el 9 de septiembre hacia la delegación administrativa de km3. “Vamos a enviar telegramas laborales y vamos a estar exigiendo al nuevo delegado administrativo una respuesta sobre la nota presentada hace más de 15 días para que nos digan a qué se deben los descuentos realizados, porque al día de hoy no tenemos información –detalló la dirigente-. En la Regional Sur tenemos reclamos por 60 compañeros y compañeras que han sufrido hasta 80.000 pesos de descuento y hasta el día de hoy no tenemos información, porque en algunos casos estaban con la dispensa de COVID o en uso de licencia y sólo en algunos con retención de servicio. El código de descuentos es variable, algunos aparecen con el 1085 y otros 1082, lo designan como ´día no trabajado’ y en algunos casos van de 12, a 15 y 20 días, pero no hay precisión a qué se deben esos descuentos”.