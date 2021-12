La pandemia de coronavirus sigue siendo una preocupación para los infectólogos que asesoran al Gobierno, y así lo dejó en claro el médico Luís Cámera, quien aseguró que "podemos llegar a Navidad por encima de los seis mil casos".

“Sí, nos tenemos que preocupar. La variante Delta ya estaba para expresarse en fines de noviembre e inicios de diciembre pero con una ola pequeña", afirmó Cámera en diálogo con El Destape tras ser consultado sobre si un aumento de casos podía ser un problema de cara a fin de año.

Y sumó: "El problema es que ha tomado un impulso muy importante en las últimas dos semanas. Entonces, yo ya no estoy pensando en una ola pequeña”.

En ese sentido, el asesor del Gobierno recordó que "estamos con más de 3.000 casos y podemos llegar a Navidad por encima de los 6 mil o 7 mil casos", y consideró que "ahí vamos a estar nerviosos, incómodos".

"Se perdió el uso de barbijo y hubo mucha concentración de gente de todo tipo en todos lados”, reclamó previo a afirmar que "antes decíamos que veníamos bien, pero me parece que hemos cometido muchos errores con intensas movilizaciones de gente en todos lados".

"Todavía hay mucha gente que no se está vacunando, pese a que afortunadamente tenemos mucha cantidad de vacunas, ese es un problema”, sumó.

Y cerró: “Está bien que se haga el pase sanitario, pero por otro lado, me siento mal por la conducta comunitaria. Es como que yo le tenga que poner un policía para que se porten bien ¿Cómo no se dan cuenta de que es gravísimo lo que nos pasa? Hay más de 10 millones de personas que murieron en el mundo. ¿Cómo no se dan cuenta de que no es una gripe común? En la Argentina bajó la expectativa de vida un año y medio. Ese es uno de los datos más importantes de todo esto”.