No tiene estómago, recto ni colon: decidió superarse y hoy es deportista de alto rendimiento

Tenía tan sólo 13 años cuando se enteró que su futuro iba a ser muy distinto a lo que podría imaginar. A Juan Duval lo habían diagnosticado con poliposis familiar múltiple, una enfermedad que resultó ser hereditaria y le pronosticaban un 99,8% de probabilidades de contraer cáncer en el aparato digestivo.

El adolescente español no tenía certezas en cuanto a tiempos, pero en algún momento sus órganos iban a fallar y algo iba a suceder. Pasó su adolescencia teniendo conociendo su situación y los problemas en su cuerpo.

Los antecedentes vislumbraban una gran incertidumbre, una abuela y un tío habían fallecido por adenocarcinoma de colon. Así fue que los estudios y las visitas a distintos especialistas se incorporaron a su rutina y solo 6 años pasaron hasta que se encendieron las primeras alarmas.

Para evitar que el cáncer se desarrolle en su cuerpo, la única salida era una operación en la que se retire el órgano enfermo del organismo. Su padre ya había pasado por esa intervención y llevaba una vida relativamente normal, pero él con 19 años no sabía que su lucha recién estaba empezando.

"Se hace una previsión de fechas en las que van a empezar a salir piezas del cuerpo", explicó Juan a Antena 3 sobre el momento en que los médicos le informaron que debían extirparle el colon y el recto.

La operación no fue sencilla, casi muere durante el procedimiento y su recuperación no fue buena. Anímicamente quedó golpeado y no se cuidó.

Subió de peso: "Llegue a pesar 106 kilos". Mientras tanto estudiaba enfermería y transitaba la vida sin demasiado apego, hasta que, a los 28, el cáncer volvió a tocarle la puerta. El estómago era el que debía irse y el post operatorio le presentó una hemorragia que casi lo mata. Al poco tiempo una bacteria se adueñó de su vesícula biliar y no quedó alternativa más que extirparla. Y allí estaba, golpeado y herido pero vivo.

Entonces todo empezó a cambiar para él. En el peor momento de su cuerpo, con 4 órganos menos y la imperiosa necesidad de obligarse a comer porque ya no tenía la capacidad de sentir hambre, la vida tomó un valor completamente distinto: "Cuando has jugado tan de cerca con la muerte, dos o tres veces, te das cuenta de que la escala de valores ... Estamos aquí muy poco tiempo ", dijo.

El crecimiento interno y espiritual

"Perdí el 50% de mi masa corporal y me quedé completamente sin fuerzas", contó a EFE sobre el momento más difícil en que su peso pasó a ser de 57 kilos.

Sintió que su vida necesita un sacudón, una vuelta de página. ¿La salida? Mudarse a Japón.

"Estábamos en plena crisis económica y todo a mi alrededor era bastante negativo, así que en cuanto estuve un poco recuperado decidí aprovechar la oportunidad que me dieron unos buenos amigos de mis padres e irme a vivir una temporada a Japón".

"No hablo una palabra de japonés, no entendía nada en televisión, así que me dediqué a pasear una perrita a diario hasta que un día ella tiró de mí y me di cuenta de que podía trotar".

Meses después surgió la posibilidad de trabajar en Inglaterra, "en un pueblo bonito, pero sin más entretenimiento que unas colinas preciosas, así que empecé a correr. Ahí conocí a un grupo de deportistas con los que empecé a salir, y algunos de ellos se quedaron sorprendidos por lo hecho polvo que quedaba tras cada salida ", recordó.

"Les conté lo que me pasaba y alucinaron, y ahí nació la idea de enfocar mi vida a motivar a otros". Allí estaba su destino, eso que había salido a buscar cuando no sabía cómo seguir después de tanta operación. Volvió a España y comenzó a unir sus dos pasiones: correr y ayudar a otros a salir adelante.

Ahora estaba todo muy claro así que mientras corría por las calles de Valencia y se alistaba para la maratón de Barcelona, ​​trabajaba junto a especialistas para resolver los problemas de alimentación que le han dejado la batalla contra el cáncer. "Me hice el tonto una vez, pero no dos. Con el apoyo de Pepa, mi nutricionista, reaprendí a comer. Así volví a andar, luego a trotar y ya a correr".

"Puedo digerir, pero no conservar la energía, así que debo estar comiendo todo el día; es complicado, pero lo tengo aprendido", describió sobre las complejidades que debo afrontar a diario.

El deporte se transformó en la mejor manera de encarar este trabajo en el que se convirtió en su alimentación.

Sin embargo, cuando se encuentra en plena competencia, los cuidados deben extremarse, ya que su vida corre serio riesgo. Es que la ausencia de estómago le impide sentir hambre, el cerebro no recibe la señal de que necesita comer y la grasa de su cuerpo es apenas del 3% de modo que el organismo no tiene de donde sacar energía para seguir.

Para evitar problemas, tiene fijados los momentos para alimentarse durante el día, pero en las carreras esto toma todavía más importancia. Después de algunos desmayos por falta de nutrientes, aprendió a escuchar a su cuerpo y reconoce cuando su organismo le exige comer algo. Para una urgencia, en la mochila no faltan geles, chocolates, sandwiches de mantequilla de cacahuete ... Tiene su propio ritual y no importa cuánto lleva corriendo o cuánto falta para la meta, no hay opción, en medio de la maratón se detiene, bebé agua y come carbohidratos.

"No puedo comer en movimiento, me tengo que detener. En muchas carreras me pasan rivales porque me detengo 10 o 15 minutos y luego les vuelvo a pasar. Muchos se quedan extrañados cuando le vuelvo a adelantar y se repite la historia en el siguiente de comida".

Esto lo lleva a ser un foco de atención para el resto de los corredores. "Empiezas a hablar, ellos te cuentan sus problemas con el trabajo o personales, y cuando yo les cuento lo mío se quedan helados: 'Joder, y yo me quejo', me suelen decir. Lo que nos afecta, lo malo es no hacer nada por cambiar eso de lo que te quejas ".

A pesar de todos sus cuidados, el cuerpo le pasa factura una vez que cruza la meta. "Quedo destrozado y en los siguientes días soy como un bebé: Sólo como, duermo y cago". Pero superada esa etapa, el espíritu aventurero vuelve a adueñarse de su cuerpo y se enfila a buscar nuevos desafíos.

Ya cuenta con muchos en su extenso recorrido que comenzó hace unos cinco años cuando se sumó a un voluntariado en Nicaragua. Y una vez en Centroamérica, se embarcó en el reto de recorrer más de 10.000 kilómetros en bicicleta hasta Ushuaia. Entonces empezaban las discusiones con su familia.

En los últimos años, las experiencias de Juan Dual en diversas partes del mundo lo llevaron a convertirse en imagen de varias marcas deportivas y comercios especializados en alta montaña, y también tuvo la oportunidad de transmitir su mensaje de superación a pacientes oncológicos de todo el .

Su agenda está repleta de nuevas pruebas y una frase que repite en sus charlas motivadoras: "Si una persona sin colon, recto, estómago, ni vesícula biliar puede hacer todo esto ¿qué puede ser capaz de hacer cualquier persona con unas condiciones normales? Si no haces nada para modificar algo que te sucede, el derecho a quejarte se diluye ".

Con información de Clarín