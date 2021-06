Murió el "Oso" Bareilles, una de las voces más queridas de Comodoro

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Hace unos meses, la voz de Carlos Omar “Oso” Bareilles, dejó de escucharse durante las mañanas en Radio del Mar donde compartía con su padre, su hermano, Claudio Guillermo, Héctor Cárdenas , Víctor Amigorena y con Soledad Herrera, la conducción del reconocido programa "Nuestras Mañanas".

Su padre, Carlos Omar, fue quien ante la consulta reiterada de los oyentes sobre el porqué no estaba “el Oso” al aire, había informado que su hijo se iba a tomar un descanso por temas de salud.

El miércoles 12 de mayo, el Oso habló sobre su alejamiento de los micrófonos y manifestó su deseo de volver a estar al aire. "Esto que me ha tocado pasar yo no tenía idea, pero con la asistencia de los doctores estoy yendo para adelante", dijo, y expresó su deseo de volver a retomar la conducción de su programa radial: "Espero pronto estar por ahí. Ese es el otro gran agradecimiento que tengo que hacer, lo están haciendo muy bien".

Fueron cientos los mensajes que esa mañana llegaron al programa radial dándole fuerza al locutor y a su familia para enfrentar una dura enfermedad. Sin embargo, semanas después, la radio se quedó en silencio por la muerte del Oso. Ver el aviso fúnebre

¿QUIÉN ERA EL OSO?

El conductor de la voz inconfundible, de humor ácido, hincha de Boca Juniors, sentaba posición pero abría las puertas a la pluralidad de las voces. Era un admirador del buen cine y de la música, e incluso integró varias bandas.

En su amplia trayectoria por la radio dejó huella en los micrófonos de LU4 Radio Patagonia Argentina, FM Visión y otras emisoras del sur de Chubut.

El “Oso” contó en una entrevista con el Extremo Sur que su ocupación preferida, era efectivamente la radio. Allí llegó viendo a su padre hablar a través de los micrófonos junto a su hermano.

“No tengo un ideal de felicidad terrenal; apuesto al día a día”, aseguraba y señaló que le gustaría morir “de muy viejo” y ser recordado “con humor”.

“Que mis hijos hayan seguido este camino me llena de orgullo. Los escucho y me gusta mucho lo que hacen. La gente pese a que los estilos son distintos, los respalda, y entonces me siento agradecido. Creo que eso es lo más lindo de la vida, eso no se compra con nada”, aseguró en su momento, Carlos Omar (Padre), cuando -tras recordar su amplia trayectoria- habló de sus hijos.

EL OSO, EN 29 RESPUESTAS

El “Cuestionario Proust” es una serie de preguntas concisas que se suelen utilizar para trazar el perfil de algún personaje. Aunque no fue formulado por Marcel Proust, trascendió gracias a su fama. Su amiga Antoinette Faure (hija de Félix Faure, quien llegaría a ser presidente de Francia) le hizo llegar las preguntas al autor francés cuando tenía solo 13 años, a fines del siglo XIX. Extremo Sur se las formuló al Oso hace algunos años, y estas son sus respuestas:

🎙¿Cuál es el colmo de la miseria?

Perder el honor.

🎙¿Dónde le gustaría vivir?

En el medio del campo.

🎙¿Su ideal de felicidad terrenal?

No tengo, apuesto al día a día.

🎙¿Con cuáles errores es más indulgente?

Con los errores del que está aprendiendo.

🎙¿Cuál es su personaje histórico preferido?

Che Guevara.

🎙¿Un héroe o heroína de ficción?

El astronauta solitario Mark Watney (Matt Damon) en Marte, cultivando papas. Está en la película “The Martian”, de Ridley Scott, basada en la novela de Andy Weir.

🎙¿Sus músicos preferidos?

Miles Davies, John Coltrane, Astor Piazzolla, Luis Alberto Spinetta, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese.

🎙¿Sus directores de cine preferidos?

Clint Eastwood, Ridley Scott, Stanley Kubrick, Leonardo Favio y casi todos.

🎙¿A cuáles escritores prefiere?

Prefiero a los escritores que me llevan volando y a toda velocidad con su lectura.

🎙¿Cuál es la cualidad que prefiere en un hombre?

La lealtad.

🎙¿Cuál es la cualidad que prefiere en una mujer?

El humor.

🎙¿Cuál deporte prefiere? ¿Practica alguno?

No prefiero ningún deporte; no practico ninguno.

🎙¿Sería capaz de matar a alguien?

No lo sé.

🎙¿Cuál es su ocupación preferida?

La radio.

🎙¿Quién le hubiera gustado ser?

Me hubiera gustado ser Cortázar.

🎙¿Cuál es el rasgo que define su carácter?

Mi carácter va cambiando conforme van sucediendo las cosas en el día.

🎙¿Qué es lo que más aprecia en sus amigos?

Aprecio que recurran a mí cuando lo necesitan.

🎙¿Cuál es su principal defecto?

El mal humor que me provocan las mentiras.

🎙¿Cuáles son sus héroes en la vida real?

No tengo.

🎙¿Qué es lo que más detesta?

Que me mientan.

🎙¿Cuál talento natural le gustaría poseer?

Me gustaría haber tenido talento para tocar el bandoneón.

🎙¿Cree en la supervivencia del alma?

No.

🎙¿Su ideal de felicidad?

No parar de viajar por el mundo

🎙¿Cuál sería su mayor desgracia?

La muerte de los seres queridos.

🎙¿Qué le gustaría ser?

Trompetista.

¿Qué hábito ajeno no soporta?

🎙La impuntualidad.

🎙¿Tiene un lema?

No.

🎙¿De qué muerte desearía morir?

De muy viejo.

🎙¿Cómo le gustaría ser recordado?

Con humor.