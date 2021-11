Miércoles con viento, chaparrones y calor en Comodoro 🌧

Este miércoles, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly esperan una jornada ventosa, con ráfagas que oscilarán entre los 70 a 80 km/h durante todo el día.

A su vez, por la tarde se pronostican chaparrones acompañados de una temperatura máxima de 24º C, mientras que la mínima llegará por la noche con 15º C.

Para el jueves continuarán las lluvias aisladas durante parte de la madrugada y la mañana. La mínima será de 9º C y la máxima de 17º C, mientras que las ráfagas seguirán de hasta 80 km/h.

Por su parte, el viernes el SMN adelanta una jornada con cielo despejado y una temperatura máxima de 20º C.