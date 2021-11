Tras 21 años conduciendo el programa radial "Cada Mañana" por Radio Mitre , Marcelo Longobardi, decidió dar un paso al costado. Este martes salió al aire durante unos minutos - tras su ausencia durante dos semanas en el programa - anunciando a sus oyentes que deja la conducción del programa.

El periodista reconoció que es una decisión "compleja y traumática" pero que surge "producto de cuestionamientos personales muy profundos", aseguró. "Todos aspiramos en la vida a hacer algo. Líder de algo. No importa de qué. De una radio, una fábrica, una verdulería o una familia. Todos procuramos ser algo. Y yo tuve el privilegio de lograrlo. Y conviví con esta situación varios años", consideró.

Y reconoció evaluando su pasó por el programa : "Conozco el lado positivo y el negativo de la responsabilidad del éxito. Y cada aspecto complejo de lo que significa en un país como la Argentina ser líder de algo".

"He disfrutado mucho de todo esto. Y he sido muy feliz. Pero me parece que 21 años son suficientes. Lo vengo pensando no de ahora, desde hace dos años. Nunca se los dije. Excepto a alguna que otra persona. ¿Hasta qué punto uno debe estirar, enamorarse y agarrarse a una situación exitosa?", manifestó.

"Uno debe saber ponerse un límite, no obnubilarse, empalagarse ni creerse que uno es ese éxito", porque "el éxito es del público, de la radio, de muchos factores", dijo. Y consideró que "el éxito no es algo eterno y que es maravilloso, pero peligroso, porque es como un demonio que engaña mucho y está camuflado; manejarlo es muy difícil y venderle el alma al éxito es como vendérsela al diablo".

Longobardi expresó que "deja su hogar", el que "devuelve en un liderazgo absoluto", pero con el acompañamiento del equipo directivo que pese a intentar disuadirlo de su decisión no pudo, ya que reconoció que esta decisión la tomó en agosto pasado.

"En un país donde nada termina bien, yo hace mucho tiempo que estoy pensando, de agosto en adelante en particular, que algo debe terminar bien", dijo y agregó : "21 años de éxito es suficiente. Mucho más de lo que había imaginado. He tenido más éxito del que me he imaginado. En esta época, como todo cambió, hay que saber desprenderse de las cosas para no ser un esclavo del pasado. A veces a las cosas hay que dejarlas ir para no arruinarlas".

Y agradeció todos los mensajes de afecto que recibió de sus oyentes, a quienes catalogó de "extremadamente generosos" y también mencionó a varios de sus colegas. "Sin mis compañeros nada de toda la historia podría haber sido posible", aseguró según publica Diario Clarín.