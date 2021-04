MÉXICO - En las últimas horas se conoció que Luis Miguel está incumpliendo desde hace más de un año con la cuota alimentaria de sus hijos adolescentes Miguel y Daniel, que tuvo con la actriz Aracely Arámbula.

Lo informó el abogado de la actriz. La noticia se conoció en medio de la revolución por el estreno en Netflix de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

“Más allá de decirle cuánto tiempo puede existir en esta inconsistencia en el cumplimiento de las obligaciones, efectivamente lo que le puedo confirmar, y que ya es sabido desde finales del 2019, principios del 2020, es que la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos”, aseguró el abogado de Arámbula, Guillermo Pous, en diálogo con el programa Ventaneando.

“No sé si para entorpecer, pero el filtro para lograr tener comunicación con el señor Gallego es su abogado, el licenciado Heredia. No se ha logrado traspasar esta barrera, por lo cual no se tiene absoluta certeza de si efectivamente hay una negativa o simplemente no se entera o lo omite”, agregó.

Según publicó Pronto, sorprendió la respuesta que recibió Arámbula sobre el motivo por el que "Luismi" no está cumpliendo con sus obligaciones. "Desconozco el argumento; simplemente las pláticas se tienen con el abogado y su respuesta es ‘no hay forma de pagar en este momento’”, resumió Pous.

“(Aracely) Tratará de evitar la demanda -informó-. Se buscará que se llegue a una negociación; por eso se está buscando una estrategia para que él cumpla con sus obligaciones”, explicó el abogado.