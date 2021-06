Gabriela Romero, veterinaria de Comodoro Rivadavia, contó que los profesionales veterinarios de la ciudad están solicitando ser incorporados a la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19. El pedido es “se nos tenga en cuenta como el personal de salud que somos para recibir nuestra vacuna”, señaló.

"Al ser considerados personal esencial, pensamos que íbamos a ser considerados como lo que somos, personal de salud y de hecho, en otras provincias se está vacunando a veterinarios por ser considerados “personal de salud”, pero eso no sucedió en Comodoro Rivadavia", relató.

“No estamos pidiendo nada más que lo que corresponde”, dijo en diálogo con Periodismo de 10.

Ante la consulta de por qué no estaban siendo convocados como personal de salud: “Se me respondió que nosotros no éramos personal de salud, y si lo somos”, dijo sobre la respuesta que tuvo desde el email habilitado de vacunate Chubut.

Por lo que decidieron acercarse al Colegio Médico para plantear esta situación y ellos recibieron la misma respuesta. “Pero entonces ¿somos esenciales o no?, se preguntó tras señalar que “nosotros estamos expuestos permanentemente” ante la llegada de los clientes y que siguieron trabajando en la primera, como en la segunda ola.

La profesional recordó que la atención es diaria y que no se puede solicitar testeos a quienes se acercan con sus mascotas. Y además a “un gato no lo podes atender con la puerta abierta y con distanciamiento físico”, dijo la veterinaria que señaló que son cerca de 40 los profesionales que esperan poder vacunarse contra el Covid19 en la ciudad.