Le habían regalado una moto en su cumpleaños y se la robaron: " Perdón papá", le escribió en una carta

A Joaquín Esquivel, un joven de 19 años, le robaron su moto que había recibido de regalo en su cumpleaños, por parte de sus padres, la cual se sumó enseguida a ser su medio transporte pero también su herramienta de trabajo.

El muchacho vive en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires y el domingo pasado sufrió el robo de su motocicleta cuando estaba en la casa de su novia. En su publicación en su cuenta de Facebook, le pidió disculpas a su papá por este hecho de inseguridad.

Además, solicitó a sus “amigos” de esa red social que lo ayuden a encontrar su moto marca Gilera Smash 110, dominio 862 HPG. La publicación se hizo viral y toda la ciudad marplatense busca el rodado del joven.

“Perdón papá, pero estamos en Argentina. La moto que me regalaste para mí cumpleaños me la acaban de robar, me siento culpable porque se que te costó, esfuerzo, sacrificio y tiempo sin ver a tu familia. Acá estoy haciendo la denuncia con el corazón en mil pedazos, sabiendo que mañana no voy a tener mi herramienta para a la mañana ir a la escuela, a la tarde salir a cortar el pasto y a la noche salir de delivery”, expresó Esquivel.

El vehículo había quedado estacionado en la vereda y minutos antes de las 20 horas, bajó y se llevó con la sorpresa de que su Gilera Smash 110 ya no se encontraba en ese lugar.