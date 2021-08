Cuando cumplió los 18 años, en 2014, Carla inició los trámites en la Defensoría de Familia de Comodoro Rivadavia para cambiar su apellido por el de sus padres adoptivos. "Aprobaron la solicitud en 2017 y desde ese entonces sigo esperando que me den todo: el apellido, el acta de nacimiento, el DNI".

Si bien su nombre es Carla Gorsic, todos la conocen como Carla Ciafardini. En diálogo con ADNSUR, la joven contó que esperó a ser mayor de edad para comenzar los trámites "y pude elegir hacer el cambio de apellido".

Desde que inició el proceso, se entrevistó con tres juezas de Familia y cada vez "tienen que presentar el caso, analizarlo, tenemos que ir a que nos conozca y así poder seguir los trámites", relató.

La joven indicó que después de tanto años "cero noticias, incluso me pasaron una página web para que siga los trámites pero nada, querés hablar con una asesora que te da Defensoría y tampoco, no te atiende". Y lamentó: "Antes era porque había paro, feria, Covid, ahora directamente no te dejan entrar".

Carla reveló que "me tienen que dar los papeles de adopción para que me den el apellido. Yo tengo un nene de casi dos años, y el tiene otro apellido, que no nos representa".

Indicó que el año pasado "se me notificó que en febrero me daban todo, pero ahora no sé que papel falta y me tienen a las vueltas".

