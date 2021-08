La historia del primer adolescente vacunado contra el Covid - 19 en Comodoro: estuvo 8 días internado por la enfermedad

Asiste a la Escuela 718, le gusta al fútbol y a los 3 años le diagnosticaron asma, patología que lo acompaña a diario y que el año pasado le jugó una mala pasada cuando terminó internado con Covid - 19, convirtiéndose así en el primer paciente pediátrico en ser hospitalizado en Comodoro Rivadavia.

A Agustín Saavedra se le nota la felicidad en el rostro. Hace cinco minutos lo vacunaron y los nervios ya quedaron atrás. Ahora solo tiene que esperar que le den la libreta de vacunación y puede volver a casa, sabiendo que está inmunizado contra el Covid, algo muy importante cuando la enfermedad golpeó con fuerza y te llevó a estar internado.

En agosto del año pasado, Agustín terminó hospitalizado en Clínica del Valle producto del virus. Los síntomas comenzaron un viernes. Fue evaluado por una profesional y dos días después le realizaron una tomografía computada y tuvo que ser internado. El cuadro: neumonía bilateral producto del Covid - 19.

Fueron días de angustia para él y su familia, algo que recuerda como si fuese hoy. “Estuve ocho días internado. Estuve muy mal hasta los últimos días que sólo tenía dolores abdominales. El último día se me pasó y después ya me dieron el alta, pero no estuvo bueno”, contó a ADNSUR.

Este martes, luego de vacunarse, Agustín recibió felicitaciones de quienes estuvieron en el inicio de la vacunación en Fundación Crecer. Al ser consultado, aseguró que fue raro, que al principio estaba nervioso, pero luego todo pasó.

Mariano, su padre, en tanto, no pudo ocultar su felicidad por este momento y vaya que tenía motivos: su hijo le ganó al Covid y ahora recibió la vacuna que le permitirá estar un poco más tranquilo.

“Fuimos los primeros pacientes pediátricos internados con complicaciones, así que hoy ser los primeros vacunados nos causa una sensación bárbara y contrastante a lo que pasamos anteriormente. Gracias a Dios en ese momento salió todo favorablemente. Estamos muy agradecidos al piso 7 de Covid, al doctor Franco Malla, a la doctora Caggiano, a la doctora Andrea Sierralta, que fueron los tres pediatras que lo llevaron adelante”, dijo agradecido.

Para Agustín ahora seguramente comenzará otra etapa. Es que por su cuadro y lo que le sucedió producto del virus, está aislado en casa y no ha podido ver a sus amigos. Con la inmunización, seguramente podrá volver a salir.

Mariano, por su parte, espera que otros jóvenes también accedan a la campaña de vacunación para adolescentes. Por esa razón, en las últimas semanas inició una campaña para que padres de chicos con condiciones priorizadas se junten y accedan a la vacunación.

Es que como informó este martes Miryám Monasterolo, directora del Área Programática Sur, a la fecha 680 adolescentes ya se inscribieron en el sitio www.vacunate.chubut.gov.ar. Un verdadero alivio en medio de esta pandemia que ahora amenaza con la variante Delta.

En este sentido, es importante destacar que los chicos de 12 años deben vacunarse acompañados por sus padres. Mientras que aquellos mayores de 13, como indica la ley del paciente, por su propia autodeterminación pueden decidir acceder a la vacunación; un derecho que los ampara en medio de tanta desinformación y campañas antivacunas.