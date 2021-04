CAPITAL FEDERAL - "¡Miren! Un hombre lactando", escribió en su cuenta de Twitter Máximo Castellanos, un realizador audiovisual y activista trans de Colombia, que presentó una foto en la red social del día en que le dio la teta por primera vez a su hija. En la foto defendió su postura como hombre que puede darle el pecho a un bebé y se mantuvo estoico ante la oleada de críticas y agravios que recibió.

Su publicación se viralizó provocando un gran revuelo y todavía sigue generando todo tipo de opiniones. Decidido a combatir el maltrato del que es víctima el joven respondió a una gran cantidad de usuarios que lo cuestionaron asegurando que, por más que se sienta de otro modo, él "seguirá siendo una mujer".

La imagen tuvo unos 54 mil "me gusta", pero también una enorme cantidad de agravios entre los más de 2.300 comentarios que se acumularon. Máximo contestó a varios de ellos sosteniendo sus argumentos con claridad: "No soy ni he sido una mujer nunca. Procreé, gesté, parí y lacté como hombre. Como el hombre que soy. Ir en contra de la naturaleza es negar lo evidente, y lo evidente es que soy un hombre. Punto", afirmó.

"Ésta es mi biología de hombre y éste es el hombre que soy. Ésa es la realidad inmutable de mi cuerpo", insistió y ante un usuario que lo criticó, añadió: "Vos no tenés ni idea si soy, por ejemplo, una persona con cromosomas XXY. Soy un hombre con tetas, vulva y útero".

Luego explicó el contexto de la imagen, que se remonta a 2018, cuando la pequeña recién llegaba al mundo. "Esa foto fue hace dos años", escribió en una nueva publicación, acompañada por una foto actual de su hija. "Hoy mi beba está grande, hermosa, fuerte y brillante. No podría sentirme más orgulloso".

"Gracias a todos, todas y todes quienes han interactuado (…) Dos años han pasado ya y como familia, lo hemos atravesado todo. Luchi también ha sido víctima de la transfobia, sus derechos por ser hije de dos personas trans se han visto vulnerados antes de nacer", afirmó.

Discriminación

Luego, describió lo complejo que le resultó amamantar a su hija en la vía pública: "Alguna vez pasé situaciones de mierda, sobretodo en el transporte público. Muchas personas nos miraron con odio y repulsión sólo por estar dándole el alimento a mi bebé".

Y sobre la postura de los médicos respecto a su transexualidad, contó que sufrió rechazo por parte de algunos especialistas. "Me pasó varias veces. Al inicio del embarazo, en vez de activar protocolo prenatal, la médica me envió primero a salud mental. Lo que significó una clara vulneración a mis derechos y a los de la vida que gestaba, mi control prenatal a causa de esa remisión inició sobre la semana 16".

También en su posteo debió afrontar duros ataques de otras mujeres que reaccionaron de muy mal modo. "Yo soy mujer, no como tu, que necesitas comentarios positivos para aceptarte", le dijo una usuaria. "Lo que no necesito, y tampoco merezco, es que me lances la mierda que te oprime a vos. Con todo el corazón deseo que puedas ser feliz, para que un día puedas vivir sin culpa, vergüenza o asco", retrucó.

Por último destacó su postura respecto del colectivo feminista, del que dice no sentirse parte: "Nos dicen hembras humanas y no soy ninguna hembra. No me interesa ser sujeto político de un 'feminismo' que usa el tener vulva, senos, útero para argumentar que las mujeres trans no son mujeres. A mí me atraviesa todo eso y soy un hombre".

Fuente: Clarín