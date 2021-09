Winfried Fallon Noriega es un joven de La Plata, que actualmente se encuentra estudiando Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Mientras estaba mudando sus cosas a una nueva vivienda, un grupo de vecinos comenzó a agredirlo físicamente, indicando principalmente los motivos de la violencia en relación a su género y a su condición de salud (no binario y tiene Síndrome de Asperger)

El presidente Alberto Fernández al enterarse este viernes, le brindó un mensaje de apoyo y repudió rotundamente este acto de discriminación.

“Siguen habiendo personas que te siguen agrediendo por tu sexualidad, género y además por tu discapacidad diferente. Eran temas que, supuestamente, ya se habían tratado, pero lamentablemente no fue así. Sin embargo, quiero dar un agradecimiento a dos policías mujeres que me ayudaron y me aceptaron en mi discapacidad, identidad de género y sexualidad; y que por primera vez, por más de no tener el DNI como persona no binaria, me dejaron firmar con mi nombre como persona no binaria. Eso es algo que agradezco con todo el corazón”, relató el joven a quien se lo puede ver en el video visiblemente conmovido y con la cara golpeada.

El mensaje del presidente: “Toda mi solidaridad con Winfried Fallon Noriega ante la imperdonable agresión que ha sufrido. El respeto a la diversidad debe ser exigida en nuestra sociedad. He encomendado al ministerio de Género que actúe ante la Justicia y exija la identificación y castigo de los autores”, publicó Alberto Fernández sobre el ataque al joven.

“No quiero que otro chico con una capacidad diferente, diversidad de género, o una sexualidad que no cumpla con la norma, sea agredido nuevamente”, anheló el joven agredido".