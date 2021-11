Paola González se convirtió sin saberlo en la protagonista de la foto viral de las elecciones generales de este domingo 14 de Noviembre en Comodoro Rivadavia. Cuando tomó en sus brazos a una pequeña beba para que su mamá pudiera votar.

La joven de 31 años es Suboficial del Ejército del Regimiento de Infantería Mecanizado 8 de Kilómetro 11. Es oriunda de Formosa y se encuentra viviendo en Comodoro hace cuatro años junto a su hija Nuria de 10 años.

En diálogo con ADNSUR contó que se enteró por sus compañeros de que su foto se había viralizado en las redes sociales , tras un particular gesto en la escuela que custodiaba los comicios. "Te sacaron una foto y esta en todas las redes sociales", dijo tras reconocer que su reacción inmediata fue vergüenza.

La foto del día de elecciones fue en Comodoro: un soldado sostuvo a una pequeña mientras la madre votaba

Según relató, la mamá de la beba no sabía donde votaba y cuando ella le pidió el documento para ayudarla a encontrar la mesa. No podía sacar el DNI porque tenía la beba en sus brazos dormida y además cargaba una mochila.

"Me la puede sostener y se la sostuve. Sacó el documento. Y me pidió si se la podía sostener hasta que vote. Le dije no hay drama y ahí me sacaron la foto", contó.

Paola aseguró que el gesto no la sorprendió porque "todos reaccionarían de la misma forma. Yo soy madre , lo haría con y sin uniforme igual" dijo tras destacar que su deber como personal del Ejército Argentino además era facilitar a las personas que puedan votar.

"Roncaba y medio una ternura. Cuando la entregue me sentí bien yo", dijo Paola a este medio destacando que es la primera vez que custodia una elección en Comodoro Rivadavia y es la primera vez que le pasa un hecho así.