Fallo del camionero de Comodoro: "Salió como si hubiera ganado el Mundial"

Luego del fallo que dispuso la libertad del acusado de chocar con su camión en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia al auto de la pareja de su ex novia, surgieron cuestionamientos a la medida por parte de los familiares de las víctimas.

De esta forma, Claudia Catalán, suegra de Dalma Levicoy, la ex pareja del acusado Daniel Almonacid, consideró que tras la audiencia "salió como si hubiera ganado un Mundial".

“Ni el carnet de conducir le sacaron; ni una vez por semana presentarse en la comisaría. Hasta puede tener viajes y todo, siempre que pida permiso. ¿Qué Justicia tenemos? Es completamente ilógico", dijo por su parte Levicoy en su cuenta de Facebook.

El episodio ocurrió el pasado fin de semana cuando el conductor de un auto -en el que iban cuatro personas- estacionó en las avenidas Constituyentes y Chile, en el barrio Pueyrredón.

En el momento en el que uno de los jóvenes pasajeros desciende del coche, el camión frenó más adelante, colocó reversa y los embistió con la parte trasera, dos veces.

"Ojalá no nos pase nada, pero si nos pasa… y más con la junta que tiene esta persona. Con 24 años tuve que ponerme un seguro de vida temiendo por mi hijo. ¡Por si mi hijo se queda sin su madre! No se entiende”, reclamó.

Por su parte, Claudia Catalán –suegra de Dalma- también protestó en sus redes sociales: “Hoy mientras estaba presente en la audiencia pensaba ‘cuánta maldad de esta persona’. Mientras relataba el recorrido la fiscal a él no se le movió un pelo; ni vergüenza sintió; menos la familia. El abogado decía que solo fueron golpes a un auto. ¿Y los que iban adentro del vehículo?"

"Más allá de que ninguno salió grave, su gravedad está hoy en su psiquis; fue un golpe duro; tuvo la intención persistente de generar un gran daño a sus vidas. Gracias que el vehículo soportó ese golpe ¿Y si no lo hacía? Sería otra la desgracia", escribió.

Finalmente, se preguntó: "¿Y si el pibe que se bajaba del auto caía mal? Ah, no… era solo daño al vehículo; él no tuvo la intención de matar a nadie. Este pibe sabía lo que hacía y salió feliz, como si hubiera ganado un mundial; como si mamá le hubiera dado nuevamente ese caramelo que él tanto deseaba. Continuaremos trabajando para que la carátula quede firme y no como un berrinche de un nene. Seamos serios; lo digo una y otra vez. Gracias que tengo toda la paciencia e inteligencia para seguir en este tema. Agradezco la compañía de hoy, los mensajes recibidos. Esto no quedará sumergido en la impunidad”.