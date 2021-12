El pasado jueves el país se vio conmovido al escuchar el discurso de renuncia que Esteban Bullrich pronunció ante el Congreso de la Nación, en lo que sería su última aparición en el senado como consecuencia de la decisión tomada respecto a la Esclerósis Lateral Amiotrófica que padece.

Este lunes, el ahora ex senador habló con LN+ sobre su enfermedad, y aseguró que está "en paz", porque si bien una de sus preocupaciones al ser diagnosticado de ELA era "no perder el foco, entender para qué me había puesto Dios esta prueba y obrar en consecuencia", cree "que estoy haciendo eso".

"No quiere decir que no pase malos días. Ayer fue uno donde la oscuridad me ganó. Esto es día a día”, aclaró sin embargo en diálogo con Jonatan Viale.

En su discurso de despedida ante el órgano que ejerce el poder legislativo federal de la Argentina Bullrich había asegurado que “no hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”, y sobre eso fue consultado por el conductor.

Tras su renuncia al Senado, Esteban bullrich fue recibido con aplausos por sus vecinos

“Vivimos en un país demasiado personalista donde el ego es un factor demasiado importante, pero lo verdaderamente importante es lo que se hace y cómo se hace, no quien las hace", comenzó su alocución el ex ministro de Educación nacional.

Y sumó: "Hay que entender que no somos más que instrumentos y cumplir con el servicio que nos toca y después dar paso a otros. Nosotros estamos de paso, las ideas quedan”.

En ese sentido, y respecto al liderazgo mesiánico, afirmó que "los políticos hacemos nuestras campañas diciendo que hay un líder que nos puede salvar, armamos relatos éticos que nos endiosan, pero la verdad es que no podemos solos".

"Necesitamos la ayuda de otros y hay que aprender a pedirla. Cuando aprendamos a ser más humildes a pedir ayuda y a decir la verdad vamos a construir una política más sana y una sociedad mejor”, agregó.

Emoción en el Senado: Bullrich leyó su renuncia entre lágrimas e invitó a "tender puentes"

“En todo este tiempo aprendí a dar y a recibir afecto como no me había pasando en toda mi vida y es algo impresionante, sin el amor de mi familia y el amor a Dios no hubiera podido”, detalló además quien durante la entrevista recibió saludos de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, entre otros.

“¿Cómo te gustaría que te recuerden?”, fue una de las preguntas finales que recibió durante la entrevista.

“Como alguien que quiso traer paz, construir una sociedad en paz. Es un requisito para salir de la pobreza. Sin paz no hay desarrollo y sin Justicia no hay paz”, dijo con contundencia.