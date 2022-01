Es de Comodoro y se presentará en Pasión de Sábado junto al Súper Grupo Manzana

Con cinco horas de retraso, este viernes Andy de la Fuente (35) y sus músicos llegaron a Buenos Aires, luego que Aerolíneas Argentinas reprogramó el vuelo que tenían pautado y que les iba impedir llegar a tiempo a Capital Federal para tocar en Pasión de Sábado.

Por cuarta vez en tres años la formación se presentará en el programa que conduce Marcela Baños. Pero esta vez será especial, lo hará junto al Súper Grupo Manzana, una formación que hace años visita Comodoro Rivadavia y que ahora lo convocó para grabar una colaboración.

Está previsto que “Simplemente tú” suene entre las 13:30 y las 14:15. A esa hora, Andy de la Fuente junto a sus músicos subirá al escenario para interpretar el tema.



Previo a partir, el músico dialogó con ADNSUR y no ocultó su felicidad por volver a tocar en el principal programa de música tropical de Argentina. “La verdad es un gran momento personal y un desafío muy lindo, porque tengo una banda que me respalda. Tenemos una expectativa muy grande y me llena de entusiasmo, alegría y orgullo”, dijo con emoción.

Andy asegura que Pasión de Sábado “es un monstruo gigante. Te encontrás con artistas que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Estar ahí es algo lindo y mágico porque hay un compañerismo que no tiene explicación; te saludás con grandes artistas, hay un respeto mutuo que es muy lindo y el trato de la gente de Pasión es muy bueno, saben que vamos de lejos y nos hacen sentir muy bien”.

SU PROPIA HISTORIA

Andy está en la música desde los 13 años pero a los 18 comenzó a cantar. Desde entonces pasó por diferentes formaciones, hasta que hace tres años conformó la formación que lleva su nombre.

Sus hermanos, Jonathan y José lo acompañan en güiro y pandereta; y guitarra, respectivamente. Completan la banda: Sebastián Almonacid (batería), Marcelo Almonacid (tambora), Matías (teclados), Facundo (bajo), Walter (trompeta), Carlos (trombones), Martín (saxofón) y Marcelo Mawalta, quien los acompaña en la prensa.

La formación se ha presentado en diferentes lugares de la Patagonia, desde Rawson a Lago Puelo, donde telonearon a Roxana, y tiene propuestas para tocar en Viedma y Junín de Los Andes.

Esta será la cuarta vez que se presenten en Pasión de Sábado, programa que les permitió hacer contacto con otras formaciones que los ayudan a seguir creciendo en este camino musical. Es que mientras disfrutan de su primer trabajo discográfico, “Comerciales del sur”, ya graban nuevas canciones con un grupo de La Rioja y otro de Córdoba.

“Estamos aprovechando a grabar y sacar material. Estamos trabajando con una banda conocida de Córdoba y otra de la Rioja. Estamos muy entusiasmados, de a poquito vamos a ir sacando las canciones”, indicó Andy en ese sentido.

Este sábado, luego de la presentación en el programa de América Tv, la formación tocará en San Pedro, Buenos Aires, donde también se presentará con el Súper Grupo Manzana. Así Andy y sus músicos seguirán disfrutando de este gran presente, tal como dice el cantante.

“Estamos muy contentos, viviendo un buen momento, somos todos laburantes, por eso estamos agradecidos con Dios y con la vida de esta oportunidad que se nos da. Nos sentimos muy orgullosos de ser comodorenses; queremos dejar lo mejor posible a nuestra ciudad, la provincia y la Patagonia”, sentenció.

